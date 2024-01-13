Rum İçişleri Bakanlığı, tapu verilmesini hızlandırmak ve bunu yaparken de mal sahipleriyle alıcıları korumak amacıyla satışa aday gayrimenkulün verilerine erişimi içeren bir önlemler paketi hazırlıyor.

Fileleftheros “‘Şip-Şak’ Gayrimenkul Koçanı… İçişleri Bakanlığı: Hedef Vatandaşları Korumak İçin Usulü Kolaylaştırmak” başlığıyla manşete çektiği haberinde, gayrimenkul tapusunu almak için aylarca ya da bir yıl bekleme süresini üç aya indirmeyi öngören yasa taslağı hazırlığının tamamlandığını ve inceleme aşamasında bulunduğunu yazdı. Haberde, parselasyon işlemleri için gerekli sürenin de kısalacağı kaydedildi.

Habere göre, sürenin kısaltılabilmesi için başvuru sırasında formların doğru ve eksiksiz doldurması, gerekli bütün belgeleri eksiksiz ibraz edilmesi istendi.

Sürecin uzamasındaki ana etkenlerden biri olan arazi sınırlarının ölçümü/belirlenmesi konusunda Tapu Dairesi'nin devreden çıkartılacağı kaydediliyor.

Başvuruların gerek Tapu Dairesi Portalı DLS PORTAL üzerinden, gerekse elektronik posta aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.