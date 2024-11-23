UBP'NİN İSTİŞARE TOPLANTISINA YOĞUN İLGİ

Ergün Yahat

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Üyeleriyle İstişare Toplantısında Buluştu. Ulusal Birlik Partisi (UBP), bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Genel Başkan ve Başbakan Sn. Ünal Üstel’in katılımlarıyla düzenlenen Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Girne’deki Pia Bella Otel’de gerçekleşti. Toplantıda Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşma yaparken partililerin yoğun ilgi göstermesi sonrasında kalabalık salona sığmadı...