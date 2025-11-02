“Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin, seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın son günlerde katıldığı programlarda parti, ve Genel Başkan hakkındaki açıklamalarını mesnetsiz olarak nitelendirdi.

UBP Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan ve UBP ilçe başkanlarının ortak açıklamasında “Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin, seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez.” ifadeleri kullanıldı.

“19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde partimizin yürüttüğü çalışmalara gerekli katkıyı sunmayan Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın, son günlerde katıldığı programlarda partimiz ve Sayın Genel Başkan'ımız hakkında yaptığı mesnetsiz açıklamaları dikkatle ve üzüntüyle takip etmekteyiz.” denilen açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin, söz konusu seçim sürecinde kapsamlı, planlı ve yoğun bir kampanya yürüttüğü, sahip olduğu tüm imkânları seferber ettiği vurgulandı.

“Teşkilatlarımızın sahada güçlü bir biçimde yer alabilmesi için her türlü destek sağlanmış, partimizin kurumsal kararlılığı en üst düzeyde gösterilmiştir.” denilen açıklamada, “Buna rağmen hedeflenen sonuca ulaşılamamış olması, partimizin kendi içinde kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütme sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 27 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilçeler düzeyinde örgüt başkanlarımızın katılımıyla başlatılan toplantılarda seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınmakta; partimizin geleceğine yön verecek adımlar kararlılıkla planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İstişare ve değerlendirme süreci devam ederken, parti ve Genel Başkan’ı hedef alan açıklamaların kamuoyu önünde yapılmasının, iyi niyetli bir tutum olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen açıklamada, “Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin, seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez.” denildi.

Ulusal Birlik Partisi’nin kurumsal disiplinini, hedeflerini ve toplumsal sorumluluk bilincini zedeleyen her türlü tutum, davranış ya da açıklamaya göz yumulmasının, partinin birlik ve bütünlüğüne doğrudan zarar verdiği açıklama şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere, seçim öncesinde veya sürecinde partimizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyici tavır ve beyanlarda bulunanların yanı sıra yetkilerini aşanlar hakkında da, Genel Başkan'ımız Sayın Ünal Üstel’in demokratik ilkeler doğrultusunda gerekli adımları atacağına olan inancımız tamdır.

UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanlıkları olarak, partimizin birlik, bütünlük ve disiplinini koruma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor; yaklaşan genel seçimlere güçlü, kararlı ve tek yürek olarak hazırlanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”