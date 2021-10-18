Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP Parti meclisi adayı paylaşımında diyor ki;
Partim benim gururumdur, övünç kaynağımdır, evimdir, yuvamdır…
Alt tarafı parti meclisine aday olmuş, kazanacak ya da kazanamayacak ama biraz reklam olsa da bunları tüm kamuoyuyla paylaşmak her babayiğidin harcı değildir!
UBP içinde iki türlü partili tiplemesi var…
Biri gerçekten yürekten bağlı partililer!
Babadan oğla, aile içinde yetişme derler ya aynen öyle…
Kafasını kessen asla dönmez!
Çünkü onlar için aile geleneği ve kültürüdür…
Çocukluk yıllarından beri milliyetçi bir ruh ile yetişmiştir!
Boğazına bıçağı dayasan dönmezler…
Çocuklarını da kendileri gibi yetiştirirler!
Bir de başka bir grup var;
UBP ve partili olmak aslında gurur meselesi filan değil tamamen duygusal ilişkilerden ibarettir…
Onlara göre UBP menfaat partisidir, onun üyesi olmamak devlet menfaatlerinden yararlanamamak demektir!
Parti meclisi sonra da MYK üyesi olmak için can atarlar…
Burada amaç parti gelenek ve görenekliğini, milliyetçi bayrağı ileri taşımak değil tamamen bireysel menfaatler ön plandadır!
Zira birçoğu milliyetçi görünseler de aksine milliyetçiliğe karşı olanlardır…
Ama aksi görünmek gibi zorunlulukları vardır!
…
Bütün bunlar birleşince UBP’de hele de şu sıralar bir enerji patlaması yaşandığını görmek zor değil…
Hiçbir partide yaşanmayan kurultaylar UBP’de yıllardır yaşanıyor!
Geçmişe bakıldığında UBP’den doğan partilerin, DP dışında hiçbirinin yaşayamadığını kolaylıkla görürüz…
Tüm kargaşa ve rekabetlere hatta bazen bel altı vuruşlara rağmen UBP’nin ayakta kalması, güçlenerek çoğalması hiçbir partiye nasip olmaz!
Bırakın kurultaylarını, ilçe ve örgüt başkanlıkları hatta üyelerinin belirlenmesinde bile eğer bu kadar enerji patlaması yaşanıyor, rekabet en üst seviyeye kadar çıkıyorsa, UBP’nin sırtının yere gelmesinin imkan ve ihtimali de yoktur…
Lütfen diğer partilere bir bakıverin;
Parti içi rekabet yok denilebilecek kadar az…
Aman parti karışmasın kaygısı hakim!
Partinin yenilenmesi, isimlerin değişmesi, enerjinin gelmesi gibi kaygı taşıyan bir düşünce hakim değil…
Parti disiplini, parti geleneği diyorlar başka bir şey demiyorlar!
Rekabet ve seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğunu bile akıl edemiyorlar…
Kim bilir belki de cesaret edemiyorlar!
Oysa UBP’den alacakları öyle dersler var ki…
…
UBP’de kurultay yarışı için yaşanan enerji patlaması tabi ki parti için çok önemli bir unsur…
Düşünsenize bir kere;
Belli yönetimlere aday olanlar ne kadar onur duyduklarını, hatta onlar için dünyadaki en önemli şeyin partileri olduklarını söylüyorlar, ya da öyle gözükmeye çalışıyorlar…
Bir parti için tabi ki olumlu gelişmeler bunlar!
Ama biz bırakın bir basın mensubu olmayı sıradan bir vatandaş olarak parti yönetimi ve mensuplarından asıl şunu beklerdik…
Ha keşke bu kadar enerjinizi biraz da ülkeniz için harcasaydınız!
Bu ülke artık memur ve emekli maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelmiştir…
Çünkü UBP’li yönetimler ülkenin kendi ayakları üstünde durması için tek bir adım bile atmamışlardır!
Ankara ile ilişkileri en üst düzeyde biz yaparız, parayı da kaparız algısı son birkaç yılda yerle bir olmuştur…
İlişkiler iyi bir kardeş ya da dost ilişkisinden çıkarak KKTC’li yönetimlerin çürümüş zihniyeti sayesinde en alt seviyeye kadar düşmüş, Ankara’nın bile sabrını taşırmıştır!
Ha keşke partinize duyduğunuz sevgi selinin çok azını toplumsal duyarlılıklar için gösterseydiniz…
Şimdi bambaşka bir düzeyle olabilirdik!
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TOPAL, diğer iki bağımsız vekil ile birlikte UBP parti rozeti takmadınız ama kurultay sonucuna göre sizin de UBP’ye göz kırptığınız ve bir aday ile sürekli dirsek temasında olduğunuz konuşuluyor. Tecrübe bu konularda ani karar verilmemesini gerektiriyor olsa gerek değil mi?
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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, genel seçimler sonrası bir adayın kazanması halinde size Maliye Bakanlığı sözü verdiğini konuşmaya başlamışsınız. Acaba diyoruz kendisi kurultay heyecanıyla fazla yüksekten mi attı ya da gerçeklik payı var mı? Bu sıralar verilen sözlere çok da inanmamak gerek bakalım sonuçta kasaba siyaseti halen devam ediyor…
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Sayın Resmiye CANALTAY, şu anda bakanların hemen tümü Ersan Saner’e destek verir gibi gözükse de kurultay çalışmalarında en samimi şekilde sizin çalıştığınız gözlemleniyormuş. Diğer bakanlar da haklı zira başkan değişirse onlar öncelikle koltukları sağlamlaştırma derdine düşmüşlerdir…
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Sayın Umure ÖRS, ülkenin dört bir yanında bazı ilkokul öğrencilerinin beslenme çantasından sadece bir dilim kuru ekmek çıkması, bazılarının cebinde su alacak para bulunmaması KTEV olarak size büyük sorumluluklar düştüğünü de gösteriyor. Vakıf olarak ülke genelinde bir destek kampanyası başlatmanız isteniyor…
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Sayın Erkut AŞÇIOĞLU, kendi özel kliniğinizi kapayarak bakanlıkta gönüllü danışmanlık hizmetlerini özverili bir şekilde yürütmeniz memnuniyetle takip ediliyor. Bazı devlet hekimlerinin de ilgisizliği elbette tarihin notları arasında muhakkak yazılacaktır…Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Tolga ATAKAN, aktif siyasete son verme kararınızdan yoğun baskılar nedeniyle vaz geçebileceğiniz konuşulmaya başlandı. Aile siyasetten kopma kararı beklerken bazı partili ve yakın dostlar devam kararı üretmeniz için büyük bir destek operasyonu başlatmışlar. Bu süreç sizin için hayli zor geçecek gibi gözüküyor…
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Sayın Hasan TAÇOY, genel başkan adayları arasında en gizemli aday olarak görüldüğünüzü biliyor muydunuz? Sizden sürpriz sonuç bekleyenler bir hayli fazla. Ancak yerli bir havayolu açıklamanız kamuoyu tarafından kurultay yatırımı olarak görülse de bir kısım iş insanları bunun imkansız olmadığını düşünüyorlar…
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Sayın Güven BENGİHAN, sendikanızın üyesi olan bazı hastane çalışanlarının hasta raporlarının tamamen görevden kaçma olarak görüldüğü yönünde ihbarlar almaya başladık. Bunların arkasında durmak yerine aksine karşı duruş sergilemeniz hatta kendilerini uyarmanız talep ediliyor…
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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, LAÜ’nün kendi ürettiği zeytinyağları artık ülke genelinde konuşulmaya başlamış diye duyduk. Sizin bölge toprağının bu konuda epey verimli ve aroma farklılığı gösterdiği tahmin ediliyor. Bunun ülke ekonomisine olumlu katkıları için büyük bir fırsat…
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Sayın Salih HAFIZ, UBP gençlik kotasından parti meclisi adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Siyasilere olan yakınlığınız nedeniyle seçilmenize kesin gözüyle bakılıyor. Ama artık bir daha ki sefere de kota dışından aday olmanız gerektiği konuşuluyor…Acaba gençlik çok gerilerde mi kalıyor dersiniz?
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Sayın Metin ATAN, özel dost sohbetlerinizde Gaziantep anılarınızı ballandıra ballandıra anlattığız hayli merak konusu olmuş. Bu arada kırmızı yeni aracınız yine bir takım söylentilere neden oluyor. Kırmızının manasını bir türlü çözememişler ki çeşitli tahminler yürütülmeye devam ediliyor. Elbet vardır bir hikmeti değil mi?
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Sayın Bülent KUTAY, UBP ilçe başkanlığı göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bin bakan ve ekibi son anda bastırmasaydı işiniz epey zor olacaktı. Yakın dostlarınız şimdi yeni hedefinizin Meclis olduğu konusunda tahminlerde bulunmaya başladı, sizin neyiniz eksik ki!
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Sayın Erhan ARIKLI, partinizin etkinliklerinin bakanlık basın bürosundan duyurulması devlet işleriyle parti işlerinin biraz karıştığı yönünde yorumları beraberinde getiriyor. Bu konulara daha duyarlı olmanız bekleniyor…Bu arada kuruluş kutlamaları görkemli oldu, hadi bakalım Allah daim etsin…