Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP’de bugün film kopuyor…
Oysa daha birkaç gün önce Faiz Sucuoğlu, kurultayla gelip yine ancak kurultayla gideceğini söylemiş bu konudaki kararlılığını ortaya koymuştu!
Dün telefonda kendisine 2 soru yönelttik;
Birincisi hata sonu gerçekleşen trafik kazasıydı…
Bunda bir tehdit unsuru gördünüz mü dedik!
Kesinlikle öyle bir şey olmadığını ifade etti…
Kendisine göre talihsiz bir kazaydı ama aile olarak bundan çok etkilendiler!
Bir diğer soru da ‘müdahale’ iddialarıydı…
Zira son bir hafta içinde Ankara’da bazı yetkililerin “Faiz varsa biz yokuz” dedikleri yönünde belki de kasıtlı olarak algı operasyonu yapılmaya çalışılıyordu!
Sucuoğlu bu konuda da asla böyle bir şeyin olmadığını söyledi…
Uzun zamandır Ankara’dan bir yetkili ile konuşmadığını sözlerine ekledi!
Zaten öyle bir şey olsa da Sucuoğlu’nun bunun itirafını yapacağını kendisinden beklemezdik çünkü bedeli ne olursa olsun Ankara’ya bağlılığını her defasında söylemişti…
Şimdi soru şu;
Madem ki her hangi bir baskı yok Sucuoğlu ne oldu da karar değiştirip genel başkanlığı bırakma kararı aldı…
Bugün bu kararını bir basın bildirisiyle açıklayacak!
Ama eminiz ki bilmediğimiz şeyleri bir kez daha öğrenemeyeceğiz…
…
Parti içinde dışında şöyle bir görüş hakim…
Madem ki genel başkanlığı bırakıyor milletvekilliğini de bıraksın!
Sucuoğlu bu konuda da görüş belirtti ve sadece genel başkanlıktan istifa edeceğini söyledi…
Vekillik devam edecek!
Anladığımız kadarıyla bu kararla kendisine zaman vermek istiyor…
Üzerinde hiçbir baskı olmadan, kafasını dinleyeceği rahat bir döneme ihtiyacı var!
Demek ki aktif siyasetin içinde kalmaya devam edecek…
Kim bilir belki de zaman bize onun tekrardan geri dönüşünü gösterecek…
Biz olsak bu durumda kesinlikle istifa eder köşemize çekilirdik ama onun kararına da saygı duymak gibi bir zorunluluğumuz var!
Bu arada Sucuoğlu yarın iki ameliyat geçirecek, bel fıtığı ve safra kesesi için bıçak altına yatacak…
Bu da yaklaşık 2 ay kadar istirahat edecek demektir!
Şimdiden acil şifalar dileriz…
…
Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
Sucuoğlu’nun genel başkanlıktan istifası demek UBP’de yeni bir kurultay anlamına geliyor…
Parti olağan kurultaya kadar yeni genel başkanını seçecek!
Büyük ihtimalle de tek adaylı kurultay olacak ve genel başkanlık görevini Başbakan Ünal Üstel devralacak…
Böylelikle de uzun süredir gündem olan partideki çift başlılık da bitmiş olacak!
Demokratik ya da değildir…
Ama yerel seçimler öncesi UBP’ye başka da bir alternatif bırakmadılar!
UBP’nin eline şimdi hem kurultay yaralarını sarmak hem de partiyi toparlamak için büyük bir fırsat geçmiştir…
Üstel başbakanlık görevinin yanı sıra parti içinde ağabeylik görevini de sürdürerek önce yerel seçimler sonra belki de erken genel seçim için büyük bir sorumluluk alacaktır!
Bu arada UBP kurmayları ile yaptığımız görüşmelerde seçim zamanı geldiği zaman partinin kendiliğinden toparlanacağını söylerken bunun da en örgütlü parti konumunda olduklarına güvendikleri yönünde görüş beyan ediyorlar…
Ancak bir yerlere yazın lütfen;
UBP’de şimdilik çift başlılık bitti gibi görülüyor ama ileride ortaya çok daha fazla baş çıkmayacağını da kimse garanti edemez…
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, kurultay ile gelip kurultay ile gitme konusunda hayli kararlı olduktan sonra anlaşılan o ki yine birileri kafanızı fena halde karıştırdı. En iyisi aile olarak yıpranmadan kliniğinize geri dönüp hekimlik mesleğinize devam etmek olacaktır, ilahlar nerense hep kazanıyor değil mi?
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