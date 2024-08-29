UBP YENİBOĞAZİÇİ MECLİS ÜYESİ HALİL ERDOĞUŞ RET VEREN ÜYELERE ÇOK SERT TEPKİ

Ergün Yahat

Geçtiğimiz gün Yeniboğaziçi belediye meclisi toplantısında bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine çözüm için elektrik kurumunun direkleri ve hatları güçlendirmek için yeşil alana direk dikmek için belediyeden izin istemiş ve meclis toplantısında 4 kez ret veren meclis üyelerine tepki Halil Erdoğuştan sert geldi.

Halka yaptığınız günümüz çağında en büyük kötülüktür. Günümüzde yeşil alan bulunur ama elektrik ve enerji halkın ve bölgenin ihtiyacı olmazsa olmazlardandır.

Yarın kesildiğinde bölgede sakın ola devlete mal etmeyin halkın kamu yararı için olumlu oy veren Göral Yıldız çoban,Atalay Talaykurt,ve Başkan Katip Demire teşekkür ederim..

Siyasete gerek yok !!!