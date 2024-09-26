Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.

UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.

23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini alan Ünal Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.

UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste pazartesi açıklanmıştı.

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