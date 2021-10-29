Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bir kere şunu kabul etmek gerek…
UBP gerçekten de bu ülkenin en büyük partisidir!
KKTC’yi de en fazla yönetendir, günahıyla sevabıyla buraya kadar gelmiştir…
En fazla iktidarda olduğu ve devlet kaynaklarını iyi kullandığı için tabi ki burada siyasi rantlardan bahsediyoruz, ülke insanı da güçlünün yanında gibi bir geleneği hiç bozmamış ve uzun yıllar iktidarda bulunmayı başarmıştır…
Yaptığı kurultaylar da kurultaydan çok öte genel seçimler kadar önemli olmuş, bir çoğundan sonra partiden istifalar yaşanmış, yeni partiler kurulmuş ama hiç biri de UBP’nin elde ettiği başarıyı yakalayamamış, hatta DP dışında siyasetten silinip gitmişlerdir!
Ancak bu kez çok daha değişik bir kurultay süreci yaşanmaktadır…
UBP kurultayına ilk kez bel altı konular gündeme gelmiş ve kurultaya çok az bir süre kala yaşanan video skandalı olayın boyutunu fazlasıyla değiştirmiştir!
Adaylar ve yakınları birbirlerine öyle ağır ithamlarda bulunmaktadırlar ki, akla tabi ki hemen şu soru geliyor;
Birbirini suçlayan adaylar ve onların destekçileri Pazartesi gününden itibaren birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklardır…
Onun için bu kez kurultay geçmiştekilerden çok daha değişik bir rayda ilerlemektedir!
Hani bazı parti yetkilileri diyor ya, kurultayın ardın seçilen kişinin arkasında olacağız diye…
Yok öyle bir şey!
…
UBP geçmiş kurultaylarda genelde yeni partiler doğurdu demiştik ya…
Sonu başarılı olur ya da olmaz aynı senaryo için düğmeye basılmıştır!
Bu kez diğer partiler ile sözde bağımsız vekillerin de adı anılmaktadır…
Tabi ki bu iddiaları ortaya atarken gözler hemen iki adaya çevrilmektedir!
Taçoy’un geçmiş kurultayda Binali Yıldırım desteğini unutmadık…
Kaybederse Ankara kaynaklı bir operasyon düzenlenir mi, olursa şaşırmayız!
Ya da Faiz Sucuoğlu…
Kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor!
Kazandığını da var sayalım…
Ankara’nın kendisine karşı takınacağı tutum çok önemli!
Yalnız bırakılır mı?
Ekonomik sıkıntılar tavan yapar mı?
Şu anda ekonomi dahil büyük sıkıntılar yaşayan ülkenin hükümeti böyle küçük hesaplar peşinde olmayabilir ama orada da zihin karıştıranlar o kadar çok ki…
Bu arada şunu da biliyoruz;
Ankara hükümeti artık bizim siyasi partilerin nazından, şımarıklığından bıkıp usanmıştır…
Bunda da haklı yönleri çok fazladır!
Bu nedenle UBP’nin misyonunun tamamlanması gerektiğine karar verirlerse bundan böyle siyaset artık çok şeylere gebe demektir…
…
Bu arada bazı çevreler Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a çeşitli suçlamalarda bulunuyor…
Hani şu maaşların ödendiği ya da ödeneceği, diğer sektörlere ödeme yapıldığı açıklamaları filan!
Bu zaten işiniz icraat diye niye hava basıyorsunuz diye sitem ediyorlar…
Yani kusura bakmayın!
Bize göre bu şartlarda eğer bırakın diğerlerini maaşlar bile ödeniyorsa icraat demektir…
Bunu hükümeti alkışlamak için yazmıyoruz!
Şartlar gerçekten de artık çalışanların ödemelerinin yapılmasını bile zorlamaktadır…
Bir de ödenmediğini düşünün!
Böyle bir tehlike önümüzdeki aylarda var mıdır, kesinlikle vardır…
Maaşlar sadece bir ay ödenmesin, ülkede yaşanacakları tahmin etmek bile ürkütüyor bizi!
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Bir hatırlatma…
Bankalar daha şimdiden gazetelere tam sayfa ilanlarla 13’ncü maaşı ödemeye başladıklarını duyurdular, ihtiyaç sahipleri de gidip aldılar hatta harcayıp bitirdiler bile!
Peki ya 13’ncü maaşlar ödenmezse sonra halleri ne olacaktır?
Tamam, devletten alacağın olsun da korkma derler ya…
Bu kez çok daha farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz!
Demedi, demeyin olur mu?
…
Trafik terörü can aldı diye başlıklar atılır ya…
Trafiğe terör yakıştırması yapılmasını asla kabul etmeyiz!
Çünkü trafik kazalarının ezici çoğunluğu trafiğin terör olmasından değil, sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır ki bu istatistiklerde de görülür…
Son üç günde ölümlü üç kaza oldu!
Ne tesadüftür üçü de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinden ötürü…
Üçünde de ikinci bir araç yok!
Hakimiyeti kaybeden ağaca tosluyor, yoldan çıkıyor, dere yatağına yuvarlanıyor…
Direksiyon hakimiyetinin nedenler ise, cep telefonu, aşırı hız ve alkolden başka bir şey değildir…
Onun içindir önce aynaya bakmak gerekir!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Emine DİZDARLI, Haspolat ağıllar bölgesi konusundaki açıklamanıza Orman Dairesi yetkililerinden tepki geldi. Daire yetkilileri kendilerinden bilgi almadığınızı ifade ediyorlar, acaba bir yerlerde hata mı yaptınız dersiniz?
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Sayın Serhan AKTUNÇ. DP’den Lefkoşa birinci sıra milletvekili adaylığınızın kesinleştiğini duyduk hayırlara vesile olsun. İyi bir ekip ve organizasyon kurarsanız kazanmanız sürpriz sayılmayacaktır. Hiç gecikmeden çalışmalara başlamanız öneriliyor…
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Sayın Ersin TATAR, dün Ankara’da tüm devlet erkanının katılı ile millet bahçesi açılışı vardı bütün gözler sizi aradı ama göremedi. Bu arada şu siyaset değişikliği konusunda da bazı UBP’liler bile kendilerine sorulmadığı için eleştirmeye başladılar haberiniz olsun…
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Sayın Tolga ATAKAN, tüm siyasetçiler aynı değil açıklamasıyla siyasete devam kararı aldığınız yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Şu anda tüm siyasiler belli nedenlerden dolayı aynı kefede ama bu kaderi değiştirmek de artık siyasiler de değil tamamen seçmenin elinde…
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Sayın Levent HIZAL, kurultaya çok az bir süre kala sosyal medyadaki manidar paylaşımlarınız dikkatlerden kaçmıyor. Sanki de birilerine nispet yapıyorsunuz gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Bazı konularda Allah’a havale etmek daha doğru olacaktır…
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Sayın Buray BÜSKÜVÜTÇÜ, basın mensubunu darp konusunda bir açıklama yapmanız gayet yerinde oldu zira bir takım ön yargılı meslektaşlar her hangi bir açığınızı yakalamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar…
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Sayın Ahmet M. KARAVELİOĞLU, cardplus hizmetlerinin artık sizin bankada da geçerli olması geç de olsa doğru bir karardı. Zira bir çok müşteriniz bu konuda yoğun şikayetlerde bulunuyordu…
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Sayın Redif NUREL, önceki akşam Lefkoşa’da çok müstesna bir ortamda seçim çalışmaları yaparken görülmüşsünüz. Bu arada aşırı kilolara dikkat birkaç gömlek düğmesinin kopmak üzere olduğu görülmüş…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, dün mahkemeden beklenti içinde olanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Bu arada hukukçular bu sürecin en az 6 süreceğini tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Büyük hesaplaşma demek ki kurultaydan sonra olacak, başka isimler de konuşulmaya başlayacak…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, millet kurultay kavgasına düşmüşken sizin büyük bir yoğunlukla genel seçimlere hazırlanmanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada özellikle bölge insanı kazanmama gibi bir tehlikenin olmadığını ifade ediyorlar. Yolunuz açık olsun!
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Sayın Mehmet EZİÇ, artık iş insanları da zamlardan şikayet etmeye başladıysa gerisini de siz düşünün. Bu da demektir ki sizler için siyaset vakti gelmiş hatta geçiyordur. Bir değerlendirme yapmakta yarar görüyoruz…
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