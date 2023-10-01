“Terörün hain emellerine asla geçit vermeyeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye’de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Taçoy yayımladığı mesajda, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teröre asla boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, “Geçmişte olduğu gibi, bugünde ve yarında da milli birlik ve beraberliğimizden asla vazgeçmeyecek ve terörün hain emellerine geçit vermeyeceğiz” dedi.

Terör saldırısının hedefi kadar saldırı gününün de manidar olduğunu belirten Taçoy, “Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlayacağı bir günde söz konusu saldırının tasarlanmış olması, Gazi Meclis’in hemen 100 metre ilerisinde gerçekleşmiş olması, terörün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin yanı sıra demokrasisini de hedef aldığının bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Taçoy, Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride yer alan terörle mücadeleye ilişkin ifadelerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bugün bir kez daha gördüklerini söyledi.