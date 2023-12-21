Ulusal Birlik Partisi Miletvekili Hasan Taçoy, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlığının değerini şehitlerinden öğrenmiş olduğuna vurgu yaparak, “var olduğumuz müddetçe Kıbrıs’taki Türk varlığının son bulmasına her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyeceğiz.” dedi.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“21 Aralık 1963 Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde kader niteliğinde bir tarihtir.

Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş önderliğinde varoluş mücadelesine hazırlanan Kıbrıs Türk Halkı, 1963 yılının 21 Aralık gecesinde patlak veren olaylar sonrasında tam 11 yıl Rum-Yunan mezalizmine direnmiştir.

Tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen olaylar, Megali İdea emelini hayata geçirerek Kıbrıs’ı bir Yunan adası haline getirmek isteyen ve bu hedefle terör örgütü EOKA’yı kuran Rum zihniyetinin su yüzüne çıkış tarihidir.

21 Aralık 1963’te Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs’taki Rum varlığı imha edilmek istenmiş, bu hedefle Ada’nın dört bir yanındaki Türkler EOKA terör örgütünün hedefi olmuşlardır.

Kıbrıs Türkleri 11 yıl boyunca EOKA terörünün hedefi olmuş, bu durum toplu katliamlarla toplu mezarlar boyutuna kadar ulaşmıştır.

21 Aralık 1963’te başlayan Milli Mücadele tarihte önderi çok nadir görülen bir Varoluş Efsanesi’dir.

Bu uğurda hayatlarını ortaya koyan Aziz Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarım.

Bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki, özgürlüğün ve bağımsızlığın değerini şehitlerimizden öğrenmiş ve bedelini de yine şehitlerimizin kanı ile ödemiş olan bizler, var olduğumuz müddetçe Kıbrıs’taki Türk varlığının son bulmasına her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyeceğiz.

Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun...”