Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adada Türk varlığının yok olmaması için en zor şartlarda mücadele vermiş bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bu topraklarda yetişmiş en önemli liderlerden olan Denktaş, Kıbrıs’taki Türk varlığının yok olmaması için en zor ve en yetersiz koşullarda mücadele vermiş eşsiz bir devlet adamıdır” dedi

Adada Türk varlığını sona erdirmek için pek çok hile, zorbalık ve hatta teröre dayanan yollar denendiğini ifade eden Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ama o (Denktaş) bu durum karşısında bağımsızlık ve egemenliğe olan inancından bir tek adım bile geriye atmamıştır. Tam tersine, bağımsızlığa ve egemenliğe olan sevdası, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devletinde kendi bayrağı altında yaşama hakkına olan inancı artarak devam etmiştir. Halkını her zaman daha iyiye ve daha ileriye taşımış, bu yolda motive etmiş bir liderdir Denktaş. O halkına sadece var oluş mücadelesinde değil, sonrası için de yol göstermiş ve bir Devlet bir Cumhuriyet emanet etmiştir. Bizler O’nun ışığında büyümüş bireyler olarak, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. O’nun bize öğrettiği gibi Anavatanımız Türkiye ile bağımsızlık ve egemenliğimizden vazgeçmeden, ülkemizi daha iyiye, daha ileriye taşımak için çalışacağız. O’nu hak ettiği şekilde anmak istiyorsak eğer, bu hedefler doğrultusunda hareket etmeliyiz”