Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 1 Ağustos toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, Kıbrıs Türk halkının tek dayanağının, KKTC’nin yaşatılması ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin devam etmesi olduğunu söyledi.

TMT mensubu ve ferdi olan bir aileden geldiğini gururla her yerde dile getirdiğini belirten Küçük, 1571 yılında Ada’nın Türkler tarafından fethiyle başlayan tarihi olaylar zincirinin Kıbrıs Türkü’nün örgütlü mücadelesi, EOKA saldırılarına karşı kurulan TMT ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu ile halkalarını tamamladığını ifade etti.

TMT’nin de en zor şartlarda direnişi sürdürdüğü ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na zemin hazırladığını belirten Hasan Küçük, mücadele sonucunda Kuzey Kıbrıs’ta bir devlet yaratıldığı, bu devletin yaratılması, ileriye taşınması ve korunması için de 1 Ağustos 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu kaydetti.