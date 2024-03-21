UBP MECLİS ÜYESİ MEHMET EKŞİCİ ŞOV DEĞİL İÇRAAT LAZIM

Ergün Yahat

Gazimağusa beldiyesi UBP meclis üyesi Mehmet Ekşici Gazimagusada kanalizasyon çalışmaları sonrasında yaşanan sorunlar ile sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Gazimağusa Çanakkale sakinlerinin bilgisine; Salı akşamı gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı’na Çanakkale mahallesinin kanalizasyon çalışmalarının neden bitmediğini hakkında sorular sorup esnaf ile bölge halkının mağduriyetlerinin ne zaman son bulacağını belediye meclisimizin bilgisine getirilmesini istedim.

Belediye başkanın da bana verdiği cevap şuydu ; ilkinde takılan boruların meyilinin az olduğunu ve sorun yarattığını, ikincisinde ise; koku geldiğini şirketin daha işinin bitmediğini ve garantide olduğu için sorunun kökten halledilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ben de kanalizasyon devam ettiği sürece özellikle yağmur yağdığı günlerde yolların belediyenin dozerleri tarafından geçici tamir edilip, Çanakkale Ayluga mahallesinde yolları kullanan insanların araçlarına zarar gelmemesi için, yolların düzeltilmesini talep ettim. Sayın Başkanın da bana cevabı kanalizasyon çalışmalarının sonuna gelindiği ve gerekenin en erken zamanda yapılacağı oldu.

Tüm bunlar konuşulurken face Book’da şov yapan Cem arkadaşımız ben konuştuktan sonra Çanakkale mahallesi ile ilgili tek bir öneri veya kelime dahi etmediğini bilgilerinize getirmek isterim. Bana destek çıkacağına, elimizi güçlendireceğine, yaptığı iş, Facebookta resim çekip sanki de o yaptı veya yapacakmış imajı yaratmaktır.

Ayıptır, yazıktır. Ben o mahallede büyüdüm. Kimin ne yaptığını veya yapabileceğini herkes bilir. Buna orda olan meclis üyeleri de şâhittir. Dün de kendine pay çıkarttığını resimlerde gördük. Mübarek ramazan ayında bu yaptığı çok ayıptır. Mağusamızı daha iyi yaşanabilir bir kent yapabilmek için Belediye meclisinde zaten olumlu olan her konuda katkımız mevcuttur. Ancak görülüyorki kendisini ön plana çıkarma sevdası içinde olan arkadaşımız bulunmaktadır.

Zaman “BEN” anlayışıyla şov zamanı değil “BİZ” anlayışıyla katkı koyma sorun çözme zamanıdır. Takdiri Mağusa Çanakkale bölgesi halkına bırakıyorum.