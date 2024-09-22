Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayı Genel Başkanlık yarışında oyların yarıdan fazlası sayıldı.

Kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan 6 bin 255 oyun sonuçlarına göre, Ünal Üstel 4015, Hasan Taçoy 2049, Ahmet Melih Karavelioğlu 76 oy aldı, 115 oy geçersiz sayıldı.

13 sandıktan 7’sinin sonuçlarına göre, Ünal Üstel % 65,4 Hasan Taçoy % 35,4, Ahmet Melih Karavelioğlu %1,2 oy oranına sahip.

Genel Başkanlık yarışında salt çoğunluğu elde edecek olan aday seçimi kazanacak.