UBP Kurultayı’nda oy verme işlemleri devam ediyor UBP Kurultayı’nda oy verme işlemleri devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayı Genel Başkanlık yarışında oyların yarıdan fazlası sayıldı.

Kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan 6 bin 255 oyun sonuçlarına göre, Ünal Üstel 4015, Hasan Taçoy 2049, Ahmet Melih Karavelioğlu 76 oy aldı, 115 oy geçersiz sayıldı.

13 sandıktan 7’sinin sonuçlarına göre, Ünal Üstel  % 65,4 Hasan Taçoy  % 35,4, Ahmet Melih Karavelioğlu %1,2 oy oranına sahip.

Genel Başkanlık yarışında salt çoğunluğu elde edecek olan aday seçimi kazanacak.

Editör: Mehmet Mehmet