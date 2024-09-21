Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı’nda oy verme işlemine geçiliyor.

“Hedef 2027. Durmak Yok Hizmete Devam” sloganıyla yapılan kurultayda, Genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Ünal Üstel, Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu yarışıyor.

Kurultayda parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu da belirlenecek. Oylama saat 21.00’e kadar devam edecek.

Kurultayda, sırasıyla Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devletleri Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ramil Hasan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Kıbrıs konusundaki kurultay kararının kabul edilmesinin ardından ise oy verme işlemine geçilmesi için salon boşaltıldı. Kısa süre içerisinde seçimin başlaması bekleniyor.