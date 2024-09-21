Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı’nda saat 12.45 itibarı ile oy verme işlemi başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayda başkanlık için üç aday yarışıyor. Kurultayda genel başkanın yanı sıra, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, denetleme kurulu da belirlenecek.

21 bin üyenin oy kullanabileceği kurultayda, 70 kişilik parti meclisi için de oy verilecek. Parti meclisi için 122 aday yarışıyor.

Kurultayda, seçime katılanların salt çoğunluğunu alan aday genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.