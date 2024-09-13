Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurultayı için hazırlıklar sürüyor. Üç adayın yarışacağı kurultay, 21 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Eylül’ün, genel başkanın yanı sıra 122 aday arasından 7o üyenin seçileceği parti meclisi için de önemli bir gün olacağını vurguladı.

Açıklamada, genel başkan adayları için kura çekimi yapıldığı da kaydedildi. Kura çekimi, bugün UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda oy pusulasındaki sıralama şöyle belirlendi: “1-Ünal Üstel, 2-Ahmet Melih Karavelioğlu, 3-Hasan Taçoy”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Genel başkan adaylarımız kurallarını hayırlısı ile çekmiştir. Sonucun şimdiden ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceği için de önemli bir kurultaya artık sayılı günler kalmıştır. Kurultayımız, ülkemizde olduğu kadar ülke dışından da yakından takip ediliyor. KKTC’nin en büyük siyasi gücü Ulusal Birlik Partisi, önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkı için daha güzel bir gelecek yaratma adına tüm gücüyle çalışacaktır" dedi.

Hasipoğlu, tüm partilileri 21 Eylül’de saat 10:00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’na davet etti.