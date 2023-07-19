UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Barış Harekatı ile adaya huzur geldiğini söyledi.

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“20 Temmuz 1974, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de barışın ve huzurun geldiği gündür” ifadelerini kullanan Küçük, Barış Harekatı ile adadaki kaosun ve Kıbrıslı Türklerin uğradığı zulmün sona erdiğini belirtti.

Küçük mesajında şunları kaydetti;

“20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasını ortadan kaldıran; KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığının geleceğe taşındığı tarihi bir gündür.

Barış ve özgürlüğün sembolü 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümünde bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyoruz.”