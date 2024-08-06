UBP GİRNE İLÇESİ KADIN KOLLARINA GÜÇLÜ BİR ADAY MÜGE DEĞİRMENÇİOĞLU

Ergün Yahat

Girne ilçesinde yapılacak olan UBP kadın kolları başkanlık seçiminde bölgenin sevilen insanlarından Müge Değirmencioğlunun adaylığını açıklaması bölgede büyük heyecan yarattı.

Değirmencioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım .

Değerli UBP ailesi, Yıllardır Ulusal Birlik Partisinin şahsıma vermiş olduğu görevleri büyük bir sorumlulukla şaibeslz olarak yerine getirdim.Büyümüş olduğum aile ortamında her zaman sevgiyi,saygıyı ve merhameti yüreğimden eksik etmemeyi öğrendim.Böylesine bir karakter yapısıyla hem mesleki hayatımda hem de siyasi alanda vermiş olduğum hizmetlerde dik duruşumla halkın içinde yerimi aldım. 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Girne Ilçe Kongresi Kadın Kolları Başkanlığına tüm edinmiş olduğum tecrübelerimi paylaşmak ve hep birlikte UBP'ni daha güçlü bir yapıya yüceltmek adına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşıyorum.

Hepimize hayırlı olsun