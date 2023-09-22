UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri kapsamında, yarın Girne bölgesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel, Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla düzenlenecek ziyaretine saat 09.30’da Karaoğlanoğlu UBP Örgütü ile başlayacak.Ardından saat 10.30’da Çatalköy ve Arapköy halkı ile buluşacak

Toplantı, Çatalköy Düzkaya lokalinde yer alacak.

Genel Başkan ve Başbakan Üstel ile heyeti, 12.00'de ise Esentepe Kültür Binası’nda Esentepe, Karaağaç, Bahçeli, Beşparmak halkı ile bir araya gelecek.

Ziyaretler vesilesiyle Üstel, halka hitap edecek, hükümet icraatları ve bölgesel sorunlarla ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak.