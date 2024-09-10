Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel dernek ve sivil toplum örgütlerini ziyaretlerine devam ediyor.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Üstel bugün Muhtarlar Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Üstel'e ziyaretinde İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

-Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, tüm muhtarları temsilen yaptığı konuşmada, Üstel'in bugüne kadar neye ihtiyaçları olduysa çözüm bulduğunu kaydetti ve "Bizi hiçbir zaman geri çevirmediniz. Muhtarlar Yasası olmak üzere yıllardır en büyük eksiğimiz olan binalar için adım atıldı. Daha da önemlisi devletten aldığımız yüzde 75 katkı, yüzde 95'e çıkarılmıştır. Bizler 242 muhtar olarak size minnettarız" dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, bölgelerde, köylerde vatandaşa dokunanın, onları dinleyenin muhtarlar olduğunu ifade etti ve "Muhtarlarımız bizim kıymetlimiz, vazgeçilmezimizdir. 2012'ye kadar muhtarların aldığı bir katkı yokken, onların kıymetini bilerek yine UBP hükümeti döneminde ilk katkı merhum eski başbakanımız İrsen Küçük döneminde verilmişti. Bizler de muhtarlarımızı nasıl daha iyi bir konuma getirebiliriz, nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz diye çok çalıştık" diye konuştu.

Yüzde 75 olan katkı payını yüzde 95'e çıkardıklarını, her muhtarın bir ofisi olması için de ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Üstel, "Çünkü muhtarlarımızın saygınlığını artırmak boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

"İstikrar" vurgusu yapan Üstel, bunun gücüyle mecliste ve hükümette çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Üstel, 110 muhtar için belirlenen yerlerde prefabrik ofisler yapılacağını da açıkladı.

Üstel " Her muhtarlığın bilgisayarı olacak ve istatistik bilgiler hazırlanabilecek. Bizler bundan sonraki süreçte de muhtarlarımız için elimizden geldiğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.