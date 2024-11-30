UBP GAZİMAĞUSA İLCESİNDE GELENEK YİNE BOZULMADI BAKANLAR VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanlığında İlçe başkanı Nahit Öncü'nün yıllar önce başlatmış olduğu her cumartesi bir bakan veya milletvekili ilçede partili partisiz vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyorlar geleneği devam ediyor. Bu hafta ilçede iki bakan bir Genel sekreter sorunları dinledi Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu , Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve genel sekreter Oğuzhan Hasipoğlu bulunup vatandaşların sorunlarını dinlediler.