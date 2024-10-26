UBP GAZİMAĞUSA İLÇESİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ergün Yahat

Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü ve Merkez Kadın kolları başkanı Sevim Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlemiş olduğu 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamı etkinliğine yoğun katılım olduğu görüldü .Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel eşi Zerrin Üstel yanında Ubp Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu bakanlar milletvekilleri belediye başkanları yanında çok sayıda partili katıldı.Etkinlikte sırası ile Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü,Meclis başkanı Ziya Öztürkler,UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve en son Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı...