Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dünkü sonuçlardan sonra ortak bir görüş var…
Söyleyenlere göre ülkede istikrar için UBP ve CTP bir hükümet kursunmuş!
Mantık elbette böyle diyor da…
Böyle bir ihtimal göremiyoruz!
Zaten Tufan hoca dün akşam yaptığı açıklamada ser muhalefet diyerek hükümet olmak istemediğini söyledi…
Zaten CTP ilk baştan tek başına geleceğini hiç söylemedi!
Buna inançları yoktu…
Haklı çıktılar!
Ankara ilişkiler de başka mesele tabi ki…
Ama şu da bir gerçek ki genel seçimlerde en başarılı parti olarak çıkmıştır!
Şimdi mecliste çok daha fazla güçlüdür…
Bunun ardında da başarı tamamen Tufan Erhürman’ındır!
Onun kişiliği ve duruşu, sadece soldan değil, sağdan da gelen oylarla bu başarıda büyük gerekçe olmuştur…
Geçenlerde de yazmıştık;
Eğer bir ülkede umutlar artık bitmişse bunda en büyük pay iktidardan daha ziyade muhalefettedir…
Tufan hoca ve partisi için şimdi tarihi fırsattır, bunu değerlendirebilirseler önümüzdeki seçimlerde başarı grafiği daha da artacaktır!
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Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP’de geçmiş seçimlerde alınan sonuçlara bakılınca dün başarı ile ipi göğüslemiştir…
Sucuoğlu’nun kurultay ve seçim öncesi yaşadığı badireler malum!
Ama kendisi hiçbir zaman inancını yitirmedi ve son haftalarda partinin toparlanmasıyla birlikte alınan sonuçlar bakımından şimdi gerçek bir UBP genel başkanı olmuştur…
Seçimlerden birkaç gün önce partisinin oy oranının yüzde 39-42 bandında olduğunu söyleyip bunda haklı çıkmıştır!
Ama kendisi için gerçek sınav artık bugünden itibaren başlayacaktır…
Şimdi parti işi bitmiş çok daha ülke meselesi başlamıştır!
Ankara ile yapılan görüşmeler de umutlu geçtiği için ülke insanı kendisinden devrim niteliğinde reformlar beklemektedir…
Bunun için de gözü kara olmak gibi bir zorunluluğu vardır!
Gerekirse asacak ve kesecek ve ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan çıkaracaktır, çıkarmak zorundadır…
Zira parti değil ülkeye lider olmak da bunu gerektirir!
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Dünkü genel seçim sonuçlarına göre KKTC’de sadece UBP ve CTP kitle partisidir…
Diğerleri de seçim öncesi kendilerine böyle benzetmeler yapmıştır ama başarılı olamamışlardır!
Serdar Denktaşsız DP, ilk sınavında beklenen oyu alamasa da en azından baraj altı kalmamış ve devam kararı almıştır…
Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin ve genel başkanın kendine destek vermediği gerekçesiyle partiden elini çekmiş gibi gözükse de perde gerisinde intikam için çalışmış ama başaramamıştır!
DP eğer yeni hükümette yer alabilirse yeni süreçte çok daha grafiğini yükseltmeye adaydır…
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Kudret Özersay da büyük ihtimalle şu sıralar büyük hayal kırıklığı yaşamaktadır…
Ancak başarısızlığın tek sebebi de kendisidir!
Parti içinde tek adamlık prensibinden vaz geçmemiş, çok arkadaşını kırıp geçirmiş ve seçim başarısızlığında büyük pay sahibi olmuştur…
Halkın Partisi eğer parti olmaya devam edecekse öncelikle genel başkanını değiştirmeli ve kendisine yeni bir vizyon belirlemelidir!
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Cemal hocamızı seçim öncesinde çok kez uyardık…
Gel artık vazgeç şu partiyi gençlere devret dedik ama o kendi bildiği yoldan gitti!
En yakınları ve kurmayları bile bize özel açıklamalar yapıp kendisini şikayet ettiler…
Ama bunu kendisini söyleyemediler…
Bir de tabi ki Akıncı faktörü de çok önemli!
Resmen TDP’ye ihanet etti…
Genel seçimlere yönelik birkaç kelimeyi bire esirgedi!
Aksine boykotçulara gizil de olsa destek verdi…
TDP’yi bitirdiği için şimdi rahatlıkla sevinebilir!
Ama şu da bir gerçektir ki TDP eğer kendini yenileyebilir ve Harmancı faktörünü iyi değerlendirebilirse ilerisi için umut vadeden bir parti konumundadır…
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Seçim çalışmalarında gümbür gümbür iktidara geliyoruz diye kamuoyunu etkilemeye çalışan Erhan Arıklı, son olarak Bertan Zaroğlu faktörü ve üye sıralamasında yapılan hatalar nedeniyle kendi ayağına kurşun sıkmış ve alınan sonuçta büyük pay sahibi olmuştur…
Seçim sonuçları hakkında nasıl bir açıklama yaptı en azından dün geç saatlere kadar biz duymadık ama bu konuda ağzından çıkacak kelimeleri hayli merak ediyoruz!
Hırçın politikası maya tutmamıştır…
Aile partisi algısı oluşmuştur!
Bize göre siyasette ihtirasın bir kurbanı olmuştur…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Cemal ÖZYİĞİT, genel seçimlerden en zararlı çıkan partinin lideri olarak istifayı artık dile getirmekte gecikseniz de en doğrusunu yaptınız. Bunu kurultay öncesi yapsaydınız belki de şimdi halen mecliste temsil edilen partiler içinde olacaktınız.
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Sayın Kudret ÖZERSAY, seçimlerden yenilgiyle çıkan partinin genel başkanı olarak sanırız artık siz de partinin önünü açmak için gerekli kararı alırsınız. Tekelcilik tavrınız kaçınılmaz sonu beraberinde başarısızlığı getirdi ve sizin de hayalleriniz suya düştü!
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Sayın İzzet İZCAN, Alayköy sanayi bölgesindeki bir arazi ve depo konusu bir de buna nasıl sahip olduğunuz konusunda bir takım iddialar yapılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde de bazı basın kuruluşlarında manşete taşınacağını duyduk şimdiden haberiniz olsun istedik!
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Sayın Ersin TATAR, geçen hafta içinde jet kriziyle adlandırılan Antalyalı turizmcilerle çok önemli bir toplantı yaptığınız ülkeye büyük yatırımlara başlayacaklarını duyduk. Milyar dolarları geçen söz konusu yatırım umarız ülkemiz için hayırlara vesile olur!
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Sayın Şerife KANAN, artık genel seçimler de geride kaldığına göre iştirakınız olan Binboğa Yem Fabrikası hakkında hazırladığınız 9 maddelik soruşturma dosyasını kamuoyuyla paylaşma sırası gelmedi mi? Çok da fazla gecikmeyin deriz!
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Sayın Fuat NALCIOĞLU, Türkiye’ye iltihak açıklamasından hemen sonra Saray’daki görevinizden alındığınız hatta internet sitesinden de hiç gecikilmeden isminizin silindiğini duyduk. Bu işe de en fazla patron çok sinirlenmiş ve anında talimatını vermişti!
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, geçtiğimiz hafta içinde bir aile yemeğini ansızın terk edip sonra da kayıplara karıştığınız konuşuluyor. Masadaki diğer davetliler de polise haber vererek bulunmanızı talep etmişler. Hayırdır bu kadar önemli mesele neydi de bir telefon etme nezaketini bile göstermediniz?
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Sayın Ali PİLLİ, seçim döneminde üst kurulun aldığı hiçbir kurala uyulmadı ve siz de denetim konusunda sınıfta kaldınız. Siyaseti biz de önemsiyoruz ama insan sağlığından daha önemli de olamaz değil mi?
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Sayın Fırat ATASER, UBP önümüzdeki haftadan itibaren ada genelinde yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını hızlandırıyor ve Alsancak’ta da çok önemli bir partiliyi size karşı aday göstermeye hazırlanıyor. Seçimler bu kez hayli zor geçecek diyorlar, gazanız mübarek olsun…
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Sayın Serhat AKPINAR, genel seçimlerde şahsi olarak en fazla maddi harcama yapan adaylar arasında anılacaksınız. Bu arada en fazla da S şeklindeki kurabiyeler unutulmayanlar listesine girecek diye duyduk…
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Sayın Elçin ŞAHMARAN, UBP’de artık bugünden itibaren yerel seçimleri konuşmak serbest haline geldi. Aday olmaya hevesli bir kişi var diye öğrendik çok gecikmeden ilk adımı atmanız öneriliyor.
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, genel seçimlerde en büyük başarıyı kuşkusuz ki tüm olanaksızlıklara rağmen siz ve ekibiniz sağladı. Biraz dinlenin sırada yerel seçimler var bakalım o zamana kadar eksikliklerini giderecekler mi?
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Sayın Mehmet HARMANCI, TDP’nin seçim yenilgisi yerel seçimlerde en çok sizi olumsuz etkileyeceğe benziyor. Bu sonuçlara göre aday olmayı düşünmeyeceğiniz bile konuşulmaya başlandı!
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Sayın Erhan ARIKLI, seçim sürecinde 13 vekil tahminleri tutmadı ve şimdi sizin de parti genel başkanlığınız tartışılmaya başlandı. Hırçın politika taktiği tutmadı ha keşke sıralama hatasını hiç yapmasaydınız şimdi durumlar çok farklı olabilirdi…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, beklediğiniz oy oranına ulaşamadınız ama yine de kendinizi başarılı saymanız gerekir. Zira partinizin Denktaş’a rağmen baraj üstünde olması az bir şey değildir. Kitle partisi olamadınız ama en azından halen kilitsiniz…
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