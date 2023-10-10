Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yarın akşam yapılması planlanan 48’inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ertelendi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, erteleme kararı, Filistin-İsrail arasındaki savaş nedeniyle alındı.

Açıklamada, “Bölgemizde şiddetlenen savaş, ölü sayısının artarak inanılmaz boyutlara ulaşması ve üyelerimizde oluşan hassasiyeti dikkate alan partimiz, 48. kuruluş resepsiyonumuzu, ilerleyen bir tarihe erteleme kararı almıştır. Üyelerimizin göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz.” denildi.