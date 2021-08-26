Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP’de kurultay günü yaklaştıkça ilginç gelişmeler de yaşanmaya başladı…
Eğer alınan kararlar değişmezse UBP dünyada bir ilki gerçekleştirecek!
Kurultay her zaman olduğu gibi Lefkoşa’da değil, tüm ilçelerde gerçekleştirilecek…
Gerekçe de salgın şartları gösteriliyor!
Eğer alınan ya da alınacak karar samimi ise doğru bir karardır…
Ama ardında başka tezgahlar da olabilir mi olabilir!
Diyelim ki tamamen halk sağlığı düşünüldüğü için böyle bir karar üretildi…
Ama bir de öncesinde tüzük kurultayı var işte!
Tüzük kurultayı Lefkoşa’da yapılacak…
Alın size işte ilk çelişki!
Yani salgın illeti tüzük kurultayı için geçerli değil ama büyük kurultay için risk taşıyor…
Yok daha neler!
…
UBP’de üst düzey bir yöneticiye sorduk…
Dedi ki;
Tüzük kurultayının da 6 ilçede yapılması için başka bir tüzük kurultayı gerekli…
Demeleri şudur ki tüzük kurultayının 6 ilçede yapılmasının imkan ve ihtimali yok!
Pandemi bir şekilde vuracak…
Bu arada pandemiden bu kadar çok korktuklarını bilmiyorduk!
Şimdi mi korkmaya başladılar yani…
Her gece yarısına kadar köyleri kasabaları geziyorlar, mesafe filan hak getire, kucaklaşmalar koklaşmalar terli terli sarmaş dolaşlar!
Hadi biz yine de kötü niyetli olmayalım…
Madem salgın var kuralları uygulamak gerek!
…
UBP belli ki içinde büyük kabuk değişiminin başlangıcını yaşıyor…
Zira artık kararlar yürürlüğe girerse genel sekreterlik makamı da son bulacak!
Seçim filan olmayacak yani…
Seçilen genel başkan kendi kafasına göre 5 kişiyi genel başkan yardımcısı yapacak!
Haliyle tek adamlık sistemi gelirken demokrasi de yara almış olacak…
UBP’de böyle hayati kararlar alınırken bir değil çok kere düşünmeli!
UBP yıllardır hükümet yönetmiş, ülkenin en büyük partisidir…
Yarın seçim olsa yine birinci parti olarak çıkacaktır!
Ama ne olursa olsun parti içi demokrasi ayaklar altına alınmamalıdır…
Son kurultayda yaşananlar hala zihinlerimizden silinmedi!
…
Darmadağın olan hükümet kendini nasıl toparlar bilemeyiz ama…
Muhalefet de çok içici değil!
Enkaz diyor başka bir şey demiyor…
Sığ bir politika anlayışıdır gidiyor!
Oysa hükümet olma fırsatı kapılarına kadar gelmişti ama kendi elleri ile ittiler…
Şimdi resmen enkaz edebiyatı yapıyorlar!
Oysa siyasette genelde yeni hükümet olanlar gidenleri enkaz bırakmakla suçlar…
Biz de muhalefet enkaza takıldı kaldı!
Defalarca yazdık çizdik…
Buyurun meclisi boşaltın!
En azından ses getirirsiniz…
Kaymaklı maaşları hakları hukukları tabi ki dokunulmazlıkları bırakmaya kimsenin niyeti yok!
Enkaz edebiyatına devam edin siz…
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Yılların dostu Erhan Arıklı’ya üzülmüyorum desem yalan olur…
Çok büyük umutlarla girdi siyasete daha ilk seçimlerde de Meclis’e girmeyi başardı!
Eğer parti dağılmasaydı büyüme çok daha ileri boyutta olacaktı…
Ama bir sihirli değnek indi sanki parti paramparça!
Haklı serzenişleri de yok değil…
Bakanlık tarihi daha sadece 7 aylık bir süreci kapsıyor!
Siyasi rakipleri ve belli kesimler de saldırdıkça saldırıyor…
O da haklı olarak geçmiş hükümetler daha mı başarılıydı diye sitem ediyor!
Ama işte verdiği şu sözler var ya…
Gerçekleşmeyince kendini yiyip bitiriyorlar!
Çok büyük konuştu gerçekleşmeyince olanlar oldu…
Elektrikte yaşananlara bir de şimdi tüp zammı eklenince bundan sonrasını kimse tahmin edemez artık!
Allah yar ve yardımcısı olsun…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Resmiye CANALTAY, Bakanlığınıza bağlı izin makamında atamalarının yapılmamasından dolayı haliyle de toplanamıyor, bu da taşımacılar için alınacak kararları olumsuz etkiliyor hatta büyük kargaşalar yaşanmasına neden oluyor. Umarız en kısa zamanda atamaları yaparsınız.
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Sayın Süleyman ULUÇAY, CTP G.Mağusa Belediyesi başkan adaylığınız sadece parti içinde değil dışarıda da hayli memnuniyetle karşılandı. UBP içindeki karışıklık böyle devam ederse şansınızın bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor…
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Sayın Hasan TAÇOY, derin ve sessiz kurultay çalışmalarınız nedeniyle gizli oylarınızın son zamanlarda bir hayli arttığı gözlemleniyormuş. Bu arada muhalif adaylarla da gizli buluşmalarınız dikkatlerden kaçmıyor, bir ittifak söz konusu olabilir mi?
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, dün hastanede ağır topları ağırladığınız söyleniyor. Kendilerine hekim eksikliklerinden bahsettiniz mi yoksa ağır toplar sadece fotoğraf çektirmeye mi gelmişler?
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Sayın Kemal Deniz DANA, Güven Yapı Kooperatif’te olup biteni araştırmak için iki soruşturma memuru atadığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız eski bakanlar kurulunun hatalarını onlar paralarını kaybederek ödemezler…
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Sayın Erdal ÖZCENK, G.Mağusa Belediye başkan adaylığı için bir asfalt meselesinin etkili olduğu konusunda haberler gelmeye başladı. Hayırdır kime neden kızdınız da böyle bir karar ürettiniz? Bu konuda kısa da olsa bir açıklama gayet iyi olacaktır!
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Sayın Mehmet Ali TALAT, bazı okurlar soruyor, bir ara KKTC Cumhurbaşkanıydınız ya o dönem Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliğinizi teslim ettiğiniz mi yoksa hala çekmecede duruyor mu?
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Sayın Ecevit AKTAŞ, kurultaya az bir süre kala kara listeler hazırlayıp siyasi kulislere başlamışsınız. Bu kez intikamınızın çok fena olacağı ve elinizde makas ile kurultaya damga vuracağınız söyleniyor. Haklı nedenleriniz de yok değil yani!
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Sayın Nahit ÖNCÜ, hafta sonu, gece yarısı demeden ilçe başkanlığı adaylığı konusunda kampanyayı başlattığınızı öğrendik. Bu makama gelirseniz artık aktif siyaset ve meclisin de önü açılacaktır, ekibi doğru kurarsanız zafere ulaşmak çok da zor olmayacaktır…
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Sayın Emine DİZDARLI, gerekli uyarıları yoğunlaştırdığınız dikkatlerden kaçmıyor. Gayet yerinde çağrılar ancak acaba ne kadarı dikkate alınıp yasala riayet ediliyor işte orada ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki bizde siyaset hep hukukun üstünde olmaya devam ediyor…
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Sayın Orsel NEŞE, Turizm ve Çevre Bakanlığı bakanlık müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Aslında özel kaleme oturacaktınız ama kurmaylar böyle uygun bulmuşlar demek. Başarılı ve verimli çalışmalar temenni ederiz!