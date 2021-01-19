Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Geçtiğimiz Pazar günü vatandaş için kabus doluydu…

Gündem tek kelimeyle ‘kapanma’ konusuydu!

O gün sabahtan akşama kadar bizi en fazla kapanmadan yana olmayanlar aradı, son dakika haberlerini öğrenmek istedi…

Saymadık ama bizim Berber Mahmut bir yandan tıraş ederken diğer yandan akşama kadar en az 20 kere aradı ve sordu;

Kapanıyor muyuz, diye!

Kendisine kızamadım çünkü olası bir kapanmanın kendisi ve ailesi için bir felaket olacağını söyledi hep…

Çünkü onun tuzu diğerleri gibi kuru değildi!

Berber adam, zaten 3 aylık bir kapanma dönemi yaşadı, para kazanamadığı gibi borcuna borç ekledi…

Dün sabah beni tıraş ederken de konu aynısıydı!

“Eğer kapansaydık bitmiştik dayı…” dedi…

Sonra da şükürler olsun bu gün de işimizin başındayız, diye ekledi!

Kendisini en az 15 yıldır tanırım, pırıl pırıl bir genç, 3 çocuk sahibi, sadece alnını teri ile kazanıyor, geliri ne olursa olsun şükretmeyi hiç ihmal etmiyor…

Kapanmak birçoğu için olduğu gibi onun için de bitmek tükenmek anlamında!

Zira kimisi için kapansak da çok şey değişmeyecek, ay sonu gelince maaşı bankaya yatacak…

Ama Mahmut ve onun gibiler için yeni bir kabus başlayacak!

İşsizler ve kepenk kapatan ordusuna yenile eklenecek…

Onun için kapanmak için yanıp tutuşanlar bencil olmaktan daha ziyade çalışınca kazanan emekçileri de göz önünde bulundurmak zorundadır!

…

Başbakan Saner Pazar akşamı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Bakan Pilli’yi de yanına alarak kendisini onore etti…

Hatta ‘en başarılı sağlık bakanı’ diyerek Pilli’nin koltuklarını kabarttı!

Başbakan gerçekten öyle mi düşünüyoruz bilemiyoruz ama eğer ülkenin Sağlık Bakanı ve altındaki komite sürekli olarak kapanmayı gündeme getiriyorsa hatta bakanlar kuru toplantısında alınan kararlara karşı muhalif açıklamalar yapıyorsa burada mutlaka bir sıkıntı var demektir…

Kapanmama konusunda Başbakan ve Pilli dışındaki diğer tüm bakanlar buna şiddetle karşı çıkmıştır zira bunda yerden göğe kadar hakları vardır!

Çünkü bizim gibi ülkelerde ekonomi en az sağlık kadar önemlidir hatta bazı durumlarda daha da ön plana çıkmaktadır…

Bunun en büyük sebebi ise devlet çalışanları ile özelde çalışanlar arasındaki gelir dengesizliğidir!

Bu yılların kronikleşmiş sorunudur ama bu kez tehlike çok daha büyük boyutlardadır…

Hadi kapandık diyelim!

Özel sektör uzun süre çalışmayınca devlete olan yükümlülüklerini de yerine getiremeyecek ardında da devlet çalışanlarının da ödenmesi riske girecektir…

Ülke gelirinin ortalama yüzde 85’sinin maaşlara gitmesi geleneği bozulmadıkça da bu konudaki dengesizlik hele de böyle hassas dönemlerde kendisini daha fazla gösterecektir!

…

Bir kere şunu hep birlikte bilmemiz gerek…

Belki de bu salgın ilk kez küresel bir niteliğe sahiptir ve sadece bizi değil tüm dünya ülkelerini etkilemiştir!

Bizde de böyle bir dönemde herkesin bir elinin yağda bir elinin balda olması beklenemez…

Bu sıkıntı kazasız belasız atlatılacaksa eğer bu herkesin sorunu olmalıdır!

Ülkenin bir kesimi etkilenmez de diğer bir kesimin canı yanarsa zaten burada bir yönetim sorununun da olduğu gerçeği ortaya çıkar…

Kapanmak bir kesim insan için facia diğer bir kesim için güllük gülistanlık edilirse bunu kabul eden zihniyet de sakat bir zihniyetin ürünüdür!

Tuzu kuru olmayanlar aramızda o kadar çoktur ki kapanma gerçekten de onlar için .itip tükenmenin daha fazlası demektir…

MESAJ KUTUSU

Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, yurt dışı temsilciliklerin artık ciddi bir mercek altına alınıp oradaki gereksiz harcamaların önüne geçilmesi için girişim başlatmanız yönünde mesajlar gelmeye başladı. Hatta buralarda çalışan çok sayıda kişinin aylardır görev yerine uğramadığı iddia ediliyor.

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Sayın Ali PİLLİ, Pandemi Hastanesi yeni yılın ilk günlerinde hizmete girecek dediniz ama ayın yarısı geride kaldı yaprak kıpırdamıyor. Bu konuda plan projeniz yok mu, söz verip yerine getirmemek devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı? Ya da kahraman olmak size göre böyle bir şey mi?

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Sayın Mehmet ÖZKARDAŞ, pek yakında Yeniden Doğuş Partisi rozetini takıp aktif siyasete başlayacağınızı duyduk hayırlara vesile olsun. Bürokrasideki deneyiminiz partiye büyük katkı sağlayacaktır, artık ardından da milletvekili adaylığı gelir değil mi?..

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Sayın Ersan SANER, Hayat pahalılığı ödemesinin 3 ay ertelenmesi konusunda alınan karara kamuoyunun büyük bir kesiminden destek mesajları geliyor. Eğer bu parayı reel sektöre adil bir şekilde aktarabilirseniz önemli bir icraata imza atmış olacaksınız! Yok yine memur maaşları için kullanırsanız vay halimize!

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Sayın Osman YILDIZEV, Devlet Piyangolarının satışta olan tombala çekilişi kartlarındaki sahtekarlık iddiaları konusunda detaylı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeniz isteniyor. Zira dairenin güvenliği açısından bu şart oldu!

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Sayın Hakan YOZCU, çok yakına TRT dizisinde Rum Liman müdürünü canlandıracak olan rolde yer almaya başlayacakmış. Sizin için bu görev ters olabilir ama sanat için hizmet etmek kutsaldır değil mi? Başarılar dileriz…

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Sayın Emine DİZDARLI, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yetkileri konusunda yaptığınız açıklama tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kafalar iyice karıştı umarız yasal zeminde bir hata yapılmaz ve dünyaya madara olmayız…

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Sayın Salih KAYIM, sivil itaatsizlik konusunda aldığınız kararlar dizisi restoran işletmeleri arasında memnuniyetle karşılandı. Zira artık dişinizi göstermezseniz yaralarınıza merhem olacak kararlar da üretilmeyecek. Sokağa dökülme zamanı sanki de geldi değil mi?

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Sayın Tolga ATAKAN, bakanlıktan indikten sonra yüzünüze renk geldiği ve kendi işinizin başında huzurlu bir şekilde çalıştığınız gözlemleniyormuş. Bu arada aktif siyaseti bırakıp bırakmayacağınız dostlarınız arasında bahis konusu oluyormuş…

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Sayın Harun GÜLMEZ, KKTC’deki görev sürenizin bitmesine rağmen sizi hala adada zannedenler var, onlar için küçük de olsa bir bilgi notu göndermekte yarar görüyoruz.

Başarılı bir cerrah olarak size ihtiyaçları her zaman olabilir!

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Sayın Önder SENNAROĞLU, küçük gibi görünen ama epey büyük olan meclis başkanlığı nihayet sayenizde son buldu ve erken genel seçim riski de ortadan kalkmış oldu. Yeni görevinizde başarılar dileriz…Layıkıyla yerine getireceğinizden kuşkumuz yoktur…

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Sayın Rifat GÜNAY, Koop-Bank yönetim kurulunda yeterliliği olmayan bir üyenin mahkemeye verilmesine rağmen siyasilerin bunu önünü kestiği için sürüncemede kaldığı yönünde ihbarlar almaya başladık. Merkez Bankası olarak konuya müdahil olmanız bekleniyor…