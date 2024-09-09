Toplantı, çarşamba günü Güzelyurt AKM’de yapılacak

Turunçgil yeşillenme hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı çarşamba günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, turunçgil yeşillenme hastalığı (Citrus Candidatus Liberibacter) vektörü diaphorina citri ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

Halkın davetli olduğu toplantı, 11 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.