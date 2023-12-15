Süleyman Sönmez başkanlığındaki Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyeti, KKTC temasları çerçevesinde resmi ziyaretlerde bulundu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği’nden (GİAD) yapılan açıklamaya göre, heyet, TÜRKONFED üyesi ve TÜRKONFED International kurucu derneklerden İŞAD ile GİKAD ve GİAD’ın özel davetiyle KKTC’ye geldi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİAD Başkanı Orhan Gavani ile derneklerin yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği TÜRKONFED heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

GİKAKOOP İstasyonu’nu da ziyaret eden heyet, İŞAD, GİAD ve GİKAD üyeleri ile bir araya gelerek, konfederasyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dahil etmenin formülleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Heyetler, 2024 yılında en az üç organizasyon ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek ve reel iş birliktelikleri kurmak konusunda mutabakata vardı.