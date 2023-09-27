Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 20:45 sıralarında, Türkmenköy - Beyarmudu Anayolu’nun 3-4 km'leri arasında, Umut GAZELCİ (E-20), yönetimindeki CC 131 plakalı salon araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak ağaca çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut GAZELCİ ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer DEMİR (E-17) ve Ahmet Öner HAYDAROĞULLARI (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürdüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.