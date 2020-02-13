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Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

13 Şubat 2020, 05:12

Türkiye’yi işgalci diye görenler.

Türk askeri derhal gitsin diyenler.

Türkiye bizi yutuyor diyenler.

Bu düşünceleri savunlar bir şey daha savunuyor.

Rumlarla, Türkler “Kıbrıslı”dır diyorlar.

Yani coğrafi aidiyet ırktan önce geliyor.

Tamam diyelim, varsayalım öyleyiz.

Peki Türkiye işgalci iken Rumlar dost mu?

Madem dostlar niye her fırsatta engelleniyoruz?

Niye turistlerin Kuzey’e geçişi zorlaştırılıyor.

Niye Booking.com’dan oteller atılıyor?

Niye yurtdışı fuarlarda şikayet ediliyoruz.

Üstelik de kullanılan marka KKTC değilken.

Üstelik de kullanılan marka “Kuzey Kıbrıs” iken.

*****

Türkiye’ye evine dön diyenler Kıbrıslı Türk.

Onlara “Güneye gidin “ denmesinden nefret ediyorum.

Çünkü kimse kimseyi toprağından gönderemez.

Çünkü bu toprak farklı düşünenlerin de vatanı.

Bu vatan onların da ter akıttığı toprak.

Velakin bu cenahın karar vermesi gerekiyor.

KKTC, Türkiye’den yardım almadan yaşayamıyor.

Kendi ayakları üzerinde duramıyor.

Üretemiyor, kendi zenginliğini oluşturamıyor.

Hal böyleyken memurun maaşı ödeniyor.

Yollar, TC yardımı ile yapılabiliyor.

Hibe destek programları açılıyor.

Türkiye havayolları ile yurtdışına gidilebiliyor.

Herşeyin ötesi Türkiye bizim canımız.

Diyeceğim o ki bir karar verilmesi lazım.

*****

Eğer Türkiye istenmiyorsa parası da kullanılmamalı.

Uçağına binilmemeli.

Hibe destek programlarına başvurulmamalı.

Türkiye parası ile yapılan yollarda araç sürülmemeli.

Türkiye sermayesi otellerde eller havaya yapılmamalı.

*****

Ben Türkiye’yi sevmeyenler Güneye gitsin demiyorum.

Ama Rum’u tercih edenlere hatırlatmak istiyorum.

Madem Türkiye değil de Güney diyorsunuz.

O zaman bize Türkiye’nin yaptıklarını Rum yapsın.

Para versin, Ercan’ı açsın, turizmimizi desteklesin.

Bizi de Türkiye’den daha çok sevsinler.

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