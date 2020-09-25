Dr. İlker İpekdal

Geçtiğimiz gün, Sayın Başbakan ve Sayın Sağlık Bakanı, ekipleri ile birlikte Acil Durum Hastanesi’ni gezdiler.
Başka da bir şey yapmadılar.
Yapamazlar da!
Çünkü ‘’anahtar teslim’’ bir proje!
Projenin sahibi Türkiye.
KKTC’ye hibe!
Bu proje, Türkiye’nin KKTC halkına verdiği değerin göstergesi olarak yorumlanabilir.
Bu proje, Türkiye’nin KKTC’deki TC vatandaşlarının sağlık hizmetlerine daha modern şartlarda ulaşmasını sağlama kaygısının yansıması olarak da yorumlanabilir.
Bu proje, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ersin Tatar’a bir seçim kıyağı olarak da yorumlanabilir.
Nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bu proje çok ama çok önemlidir!
Zira bu proje, Türkiye’nin KKTC’deki sağlık sınavına dönüşmek üzeredir…
Hatırlayalım.
Türkiye Cumhuriyeti eski Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ gelmişti.
Genel Sağlık Sigortası çatısı altında tüm KKTC halkının sağlık hizmetlerini alması gerektiğini ayağının tozu ile anlatmaya çalışmıştı.
Ne oldu?
Hiçbir şey.
Tüm yasaların önüne engeller konuldu ve Meclis’in tozlu raflarına sürgüne gönderildi!
Şu an Meclis’te de fikir anaları bulunan bir tüzük çalışması ile, sağlıktaki statiko altın çağını yaşamaya devam etti!
Çalışacak özel hastane, özel klinik beğenmez oldular!
Şimdi durum farklı.
Pandemi var!
İşin ucunca ‘’CAN’’ var!
Virüs, bu yıl da aramızda olacak, gelecek yıl da…
Halkımız hükümetlere değil, sağlık sistemine güvenmek istiyor.
Halkımız can ve sağlık güvencesi istiyor!
Peki bu nasıl olacak?
Sağlık altyapısının güçlendirilmesi ile olacak!
İşte Acil Durum Hastanesi, sağlıktaki bu altyapı güçlendirmesi çalışmalarının en somut örneğidir.
Dile kolay, bu hastanede 64 tek kişilik duşlu oda, 24 yoğun bakım, 12 acil servis gözlem yatağı bulunacak. Toplamda 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak.
Peki bütün bu organizasyonu kim işletecek?
Sağlık Bakanlığı.
Kimlerle işletecek?
Doktorlarla, hemşirelerle, diğer sağlık personeli ile.
Doktorlar nereden temin edilecek?
Mevcut kamu hekimleri bu Acil Durum Hastanesi’ne koşa koşa gelecekler mi?
Hayır!
Aksine, bahaneler bulup eylemler yapacak!
Başı da Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çekecek.
Serbest Çalışan Hekimler mi görevlendirilecek?
Hayır!
Devletin statiko mabedine girmeleri yasak çünkü.
O zaman doktorlar nereden ve nasıl temin edilecek?
İşte bunun sınavını Sağlık Bakanlığı veriyor gibi görünse de, aslında Türkiye Cumhuriyeti verecek!
İzleyelim ve görelim…
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