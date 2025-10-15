Güney Kıbrıs’ın, Mısır’daki Barış Zirvesine davet edilmemesi için Türkiye’nin yoğun bir çaba gösterdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ı Orada İstemediler” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, Gazze’de ateşkesin korunması ve barış sağlanması amacıyla Mısır’da gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılmaması, davet edilmemesi yönünde Türkiye’nin hamleleriyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Türkiye’nin, Rum Yönetimi’ni, Şarm el-Şeyh’de gerçekleştirilen imza törenine katılmasını engellemek için çalıştığını ileri süren gazete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza masasında olmasıyla, Ankara’nın, yok hükmünde addettiği Güney Kıbrıs’ı “mahrum bırakma” girişiminde bulunduğunu yazdı.

Τürkiye’nin bu hamlelerinin netice vermediğini, nihayetinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Şarm el-Şeyh’e gittiğini ve imza sırasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen arkasında yer aldığını yazan gazete, Hristodulidis’e yönelik davetin Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle iyi ilişkileri sayesinde olduğunu belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in açıklamalarına da yer verilirken, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin orada olmasını istemeyenlerin bulunmasına karşın Güney Kıbrıs imza törenindeydi ve temsil edildi” ifadelerini kullandı. Hristodulidis, kendilerinin ABD Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından davet edildiğine de dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise, “Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin birileri tarafından istenmediğinden söz ederken Türkiye’mi kast ettiği” sorusu üzerine “Bu tür faaliyetlerde akla her zamanki şüphelinin" geldiğini ifade etti.

“Alfa” kanalına açıklamalarda bulunan Kombos, Türkiye’nin ismini vermeksizin, bu bölgenin uluslararası toplumda nüfuza ve etkiye sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin Gazze konusunda ise başrol konumunda olduğunu, bu sebeple kendi mevcudiyetlerinin önemli olduğuna dikkati çekti.

-Hristodulidis Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Rum malları

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki, Gazze toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmenin odağında Kıbrıs sorununun bulunduğunu yazdı.

Habere göre, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine Hristoduldis, ayrıntı vermeksizin ele alınan konunun Kıbrıs sorunu olduğunu belirtti.

KKTC’deki eski Kıbrıs Rum mallarını "Gasp etmekle" suçlanan Simon Aykut’un kendisine yöneltilen bazı suçları kabul etmesine ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, yargı konularına müdahale etmediğini, bunun ötesinde Aykut'un suçlamaları kabulünün, politikalarının doğruluğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu politikanın, sadece Türk tarafından değil, yurt dışındaki bazı kesimlerden de eleştiri aldığını söyleyen Hristodulidis, sözlerinin devamında bu kabulün politikalarının doğruluğunu ortaya koyduğunu yineledi.

Hristodulidis, “Bu uzun yıllardır uygulanması gereken bir politikaydı” ifadesini de kullandı.