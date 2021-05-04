Dr. İlker İpekdal

Geçtiğimiz gün bilmediğim bir numaradan arandım.
KKTC TV genel yayın yönetmeni imiş.
Toplamda yedi sektör belirleyip çekimler yapıyorlarmış.
Bizde bu isimde bir kanal ya a haber sitesi olmadığını biliyorum.
Nereden aradıklarını sorduğumda, İstanbul’dan dediler.
İlgilenmediğimi söyleyip kapattım.
Buna benzer teklifler daha önce de gelmişti.
Çevremden medya ile ilgili tanıdıklarıma bilgiler vermiştim.
Onlar da şikayetçi idi.
Çantalarında getirdikleri bir kamera, birkaç mikrofon ile işletme işletme dolaşıp çekimler yapıyorlar.
Sonra da onları özellikle Avrupa’da, Türkiye’de yayınları olan kanallara satıyorlar.
Bu şekilde bir kazanç kaynağı oluşturmuş gidiyorlar.
Bunların konumlarında herhangi bir sorun ya da gayri yasal bir durum olmayabilir.
Ama iş ülkemizde çekim yapmaya geldiğinde birkaç sorun da beraberinde geliyor.
Bunlardan bir tanesi, bu yaptıkları ‘’profesyonel’’ dedikleri çekimlerden para kazanıyorlar.
Yani ülkemizdeki reklam ve medya sektörünün ekmeğine haksız ve yasa dışı yollardan ortak oluyorlar.
Dahası, bunlar ülkemize geliş nedenlerini genelde gezi ve turizm amaçlı giriş gösterdikleri için gözden kolaylıkla kaçıyorlar.
Devletten izin almadan gelip çekimler yapıyorlar, ses ve görüntü kayıtları alıyorlar.
İlk etapta, küçücük ülkemizde istihbarat anlamında ne elde edecekleri, ne gibi bir zaafiyetlere yol açacağı düşünülse de, devlet güvenliği ve hukuki açıdan bakıldığında büyük bir güvenlik açığı da olduğu rahatlıkla söylenilebilir.
Hele hele pandemi ortamında karantinayı bile göze alarak (belki de karantinadan kaçmanın bir yolunu bulacaklarını düşünmüş de olabilirler) gelmeleri, ülkemizi sektör sektör dolaşıp çekimler yapmaları, temasta bulunmaları da ayrı bir risk ve üzerinde durulması gereken bir konu.
Peki ne yapmalı?
Öncelikle bu tür aramalarla teklif götürülen sektörler, ülkemizin dışından gelmek isteyen bu fırsatçı reklamcılara itibar etmemeleri gerekiyor.
Konunun muhatabı hangi kurumlar ise, bu gibilerinin adaya giriş kapılarından itibaren denetlenecek mekanizmaları tesis etmeleri gerekiyor.
Türkiye’de medya unsurları gerçekten KKTC ismini veya ülkemizle ilgili herhangi bir isim kullanıyorsa, bunun da ayrıca araştırılması ve suiistimalinin önüne geçilmesi de önemlidir.
Diğer türlü, KKTC’yi yolgeçen hanına çevirmeye, ülkemizi sorgusuz sualsiz kazanç kapısı haline getirmeye çalışan bu tür fırsatçıların, ülkemiz insanlarının emeklerini asimetrik bir güçle heba etmeye devam edeceklerdir.
Güvenlik açıklarımız da cabası…
İletişim: 0542-8529899