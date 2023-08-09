Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 276 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası durumunda bulunan olan Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hak-İş/Hizmet-İş) KKTC’de genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını Bafra'daki Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirdi.

Arslan: “Erenköy Direnişi Kıbrıs’ta bir destanın adıdır”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)’den verilen bilgiye göre, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, KKTC’nin tarihine de vurgu yaparak, 450 yıldan fazla bu topraklar Türk vatanı. Buradaki tarihi sorumluluğumuzu bir kez daha teyit etmek için buradayız” dedi.

Kıbrıs Türkleriyle daha yakın olmak ve Kıbrıs ekonomisine de katkı sağlayabilmek adına KAMUSEN iş birliği ile daha sık KKTC’yi ziyaret edeceklerini de vurgulayan Arslan, “Burada tüm gücümüzle KKTC’nin varlığını devam ettirmesi, uluslararası arenada tanınması vb. çalışmaları birlikte yapmamız gerekiyor” dedi.

Atan, “Türkiye Cumhuriyeti olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz”

Kamusen Başkanı Metin Atan, “KKTC’de en büyük sendikalardan biri olarak vizyon ve misyonumuz çalışanların haklarını korumanın yanında KKTC’nin bekası adına her konuda duyarlılık gösteren adımları atmayı misyon edinmiştir” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteği ile ayakta durmaya devam etkilerini ekledi ve “Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimizdir” dedi.

Toplantının ardından saat 16.00’da kapalı Maraş ziyaret edildi.