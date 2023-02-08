Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki depremden etkilenenler için bu akşam ücretsiz 3 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Arıklı, bu akşam saat 19.45’te Ercan-Adana, saat 22.35’te Adana-Ercan ve 23.10’da Ercan-Antalya arasında 3 uçak seferi yapılacağını duyurdu.

BRT’deki canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Arıklı, bu konuda dün akşamdan beri yoğun temaslar yaptıklarını ve sponsorların katkılarıyla uçak seferlerinin ücretsiz düzenleneceğini kaydetti.

Arıklı, uçağa alımlarda suiistimali engellemek için kişilerin kimliğindeki doğum yerlerine bakılacağını, doğum yeri depremden etkilenen 10 il olan kişilerin uçağa ücretsiz alınabileceğini ve valiz kabul edilemeyeceğini belirtti. Arıklı sponsorlara teşekkür etti.

Öte yandan, Arıklı sosyal medya hesabından açıklama yaparak ücretiz uçak seferleriyle ilgili iletişim numaralarını“0542 880 7644- 0533 863 8288- 0548 880 4759” olarak paylaştı. Arıklı, Başbakanlık personelinin Ercan Havaalanı’nda kurulan irtibat ofisinde kayıp yakınlarına yardımcı olacağını belirtti.