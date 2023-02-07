Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı tüm daireler uhdesinde planlanan etkinlikler iptal edilmiştir.

Bu çerçevede Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri 7 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir. Müzik izni olmayan işletmelerin müzik yayını yapmaları 18/2012 sayılı Çevre Yasası uyarınca zaten yasaktır. Söz konusu yasaklara uymayanlar hakkında Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacaktır.