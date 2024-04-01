- CHP oyların yüzde 37,72’ini alırken, AK Parti'nin oyları yüzde 35,52 olarak belirlendi

- CHP, 35 belediye başkanlığı kazanırken AK Parti ise 24 belediye başkanlığı elde etti

Ankara, 1 Mart 24 (TAK): Türkiye’de yerel seçimlerde oyların yüzde 99’uı sayıldı. CHP oyların yüzde 37,72’sini alırken, AK Parti'nin oyları yüzde 35,52 olarak belirlendi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde katılımın yüzde 78,47 olarak belirlendi.

Seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99’u sayılırken, partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

CHP: % 37,72

AK Parti: % 35,52

Yeniden Refah Partisi: % 06,18

DEM: % 5,65

MHP: % 4,98

İYİ Parti: % 3,77

Zafer: % 1,7

CHP, İstanbul, Ankara, İzmir gibi en büyük şehirlerinde belediye başkanlıklarını korudu. Bursa, Balıkesir, Adıyaman ve Afyonkarahisar gibi iller de CHP’ye geçti. CHP, 35 belediye başkanlığı kazanırken AK Parti ise 24 belediye başkanlığı elde etti. DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. Chp 14, AK Parti 12 büyükşehiri kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla seçimi kazandı. İmamoğlu'nun rakibi, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, yüzde 39,6'da kaldı.

CHP megakentte, belediye meclisinde de çoğunluğu elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği seçiminde, CHP'li adaylar yüzde 45'in üzerinde oy aldı.

Başkent Ankara'da, Mansur Yavaş 2. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş Yüzde 60'ın üzerinde oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ise yüzde 31,8'de kaldı. Ankara'da da belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

CHP'nin kalesi İzmir'de seçim yarışını, Cemil Tugay kazandı. CHP'nin adayı Tugay, yaklaşık yüzde 49 oy aldı.

- Erdoğan: "Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, "Milletin iradesinin sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir." dedi.

31 Mart'ın bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır." diye konuştu.

"Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır. Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz."

- Özel: Seçimi kazanan Türkiye ittifakıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız, 228 belediye ile çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar." dedi.

Genel merkezde çalışanlar, CHP'nin tüm kademelerinde görev yapanlar, gönüllüler, belediye başkanlarını kutlayan Özel, Türkiye genelinde 208 genç aday gösterdiklerini, İzmir'de 9 kadın adaylarından 8'inin, 40 yaş altı 12 adaydan ise 11'inin seçildiğini ifade etti.

Seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini dile getiren Özel, "O desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyoruz. Seçimi kazanan Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Yaşasın Türkiye ittifakı." diye konuştu.

"Yarından itibaren tüm Türkiye’de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız, 228 belediye ile çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar." diyen Özel, aday belirleme sürecinin en büyük başarısının ölçme, değerlendirme ve bilim olduğunu kaydetti.

Büyükşehir ve İl Merkez Belediye başkanlık sonuçlarına göre açılan sandık oranı ve kazanan veya önde olan adaylarsa şöyle: