Türkiye’de 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerini Beştepe'ye davet etti.

Erdoğan saat 16.30’da işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek.

Toplantıya Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapmıştı. İkinci toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırılmış, iki toplantıda da bir rakam telaffuz edilmemişti.

Asgari ücretin yıl sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Türkiye’de asgari ücret halen bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.