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Yüzerken ceza yedi

Polisten sahilde sıkı denetim! Yakalandı, bahanesi 'pes' dedirtti

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:31
Yüzerken ceza yedi
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Tam kapanma kararının ardından polis plajlarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Muğla'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., “Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı’ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.’den sudan çıkmasını istedi.

Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi.

Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.

Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 17 günlük tam kapanmanın 2'nci gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 2'nci gününde de Antalya'da kurallara uyuldu.

Kentin boş kalan ana yolları ve caddelerinde polis ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf olanların kimlik ve izin kontrolü sırasında, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 50'yi bulduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Kimi sahilde güneşlenirken kimi ise denize girerek, Akdeniz'in keyfini sürdü

POLİSTEN PASAPORT VE KİMLİK KONTROLÜ 
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamadan muaf turistlerin denize girip, güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nde kimlik ve pasaport kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanma öncesi yerleşik yabancıların da Türk vatandaşları gibi kurallara uymakla mükellef olduğunu söyleyip, turistmiş gibi kısıtlamayı ihlal edemeyeceğini hatırlatması üzerine ekipler, sahil boyunca yaya olarak devriye görevinde bulundu.

Öte yandan Konyaaltı Sahili’nde öğle saatlerinde kepçe ile paralel şekilde kum alanı üzerinde çalışma yapıldı. Bu çalışma da turistlerce merakla izlendi.

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