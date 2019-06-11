banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92826
ALTIN
247.613
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3805
EURO
6.5894
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
İKİ KIB-TEK ÇALIŞANI TUTUKLANDI
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUGUNA TECAVÜZ
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
SUÇ MAKİNESİ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM...
banner307

Yuriy Uşakov: S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

Yuriy Uşakov: S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

11 Haziran 2019 Salı 14:07
Yuriy Uşakov: S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov S-400 hava savunma sistemlerinin temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Söz konusu açıklama ABD'nin Arizona'daki Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçağı eğitimini durdurduğu ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçtiği güne denk geldi.

banner317
Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi.

Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 11.06.2019 17:18
Anahtar Kelimeler:
Yuriy Uşakov S400
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Numan Kurtulmuş: Hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz
Numan Kurtulmuş: Hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz
Türkiye’ye pasaportla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı
Türkiye’ye pasaportla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı
Dönmez: “Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir“
Dönmez: “Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir“
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karara tepki
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karara tepki
Antalya'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da
Türkiye'den GKRY'ye “Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı“ tepkisi
Türkiye'den GKRY'ye “Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı“ tepkisi
TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 yılı raporu...
TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 yılı raporu...
Vatandaş Bildirimleri 2018 Raporu Açıklandı
Vatandaş Bildirimleri 2018 Raporu Açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim