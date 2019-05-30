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Yunanistan\'ın Düzensiz Göçmenleri Zorla Geri Gönderdiği İddiası

YUNANİSTAN\'DA DARBEDİLİP SINIR GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE TÜRKİYE\'YE ZORLA GERİ GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN IRAK VE MISIR UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMENLER EDİRNE\'DE TEDAVİ EDİLDİ

Yunanistan\'ın Düzensiz Göçmenleri Zorla Geri Gönderdiği İddiası

YUNANİSTAN\'DA DARBEDİLİP SINIR GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE TÜRKİYE\'YE ZORLA GERİ GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN IRAK VE MISIR UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMENLER EDİRNE\'DE TEDAVİ EDİLDİ

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:56
Yunanistan\'ın Düzensiz Göçmenleri Zorla Geri Gönderdiği İddiası

YUNANİSTAN'DA DARBEDİLİP SINIR GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE TÜRKİYE'YE ZORLA GERİ GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN IRAK VE MISIR UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMENLER EDİRNE'DE TEDAVİ EDİLDİ
Edirne, 30 Mayıs 19 : Yunanistan'da üzerlerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darbedilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.
Vücutlarındaki plastik mermi ve sopa ile darp izlerinin derin yaralar oluşturduğu düzensiz göçmenler İbrahim Hıdır (35), Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26)  hastanede tedavi edildi.
Irak uyruklu İbrahim Hıdır, Dimetoka'da kendisini sınırda yakalayan Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve sonra da nehir üzerinden Türkiye'ye zorla gönderildiğini anlattı.
Elbiselerinin ve parasının alındığını ileri süren Hıdır, "Yunanistan'da elektroşok uyguladılar, ters kelepçe yaptılar, plastik mermi attılar." dedi.

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Türk askerinin kendilerine çok iyi davrandığını ve tedavilerini yaptırdığını aktaran Hıdır, Türkiye'ye teşekkür etti.
Sırtlarında darp izleri görülen diğer düzensiz göçmenler Mahmut ve Samir de darbedilmelerinin ve kıyafetlerinin alınmasının ardından zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.
SON ZAMANLARDA SIKÇA KARŞILAŞILIYOR
"Geri itme/pushback" olarak da adlandırılan uygulamanın, son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.
(AA/AK/ŞEB)
 

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