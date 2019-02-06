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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'da

İstanbul, 6 Şubat 19 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'yı ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'da

İstanbul, 6 Şubat 19 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'yı ziyaret etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'da

İstanbul, 6 Şubat 19 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya\'yı ziyaret etti.
Çipras, bugün İstanbul\'daki ziyaretlerine Ayasofya ile başladı.
Saat 09.45\'de Ayasofya\'ya gelen Çipras ve Peristera Baziana\'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.
Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya\'ya girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Ayasofya\'daki gezisini tamamladıktan sonra buradan ayrılan Çipras, ardından Heybeliada Ruhban Okulu\'nu ziyaret edecek.
(AA/AK/HÖ)
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