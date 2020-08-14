Yunanistan, Türkiye'nin sismik çalışmalarına karşı destek arayışında

Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gayrımeşru siyaseti için diğer ülkelerin kapısını çalmaya devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Macron Ankara'yı hedef aldı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölgedeki tek yanlı haksız tutumlarına desteğini her fırsatta dile getiren Macron, Ankara’yı hedef aldı.

Türkiye’nin faaliyetlerinin tek taraflı olduğunu iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak güçlendireceklerini de duyurdu.

Miçotakis, Sisi ile de görüştü

Miçotakis’in destek için görüştüğü bir diğer isim, Mısır’ın darbeci yöneticisi Abdulfettah Sisi oldu.

Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını "iki ülke ilişkilerinde kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

Destek arayışları çerçevesinde Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için İsrail’e gitti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias’ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri’nden mevkidaşı Abdullah Bin Zayid ile de telefonda görüştü.

Almanya temkinli

Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Atina’ya açıktan destek verse de Birliğin önde gelen ülkelerinden Almanya daha temkinli.

Alman basını, Başbakan Angela Merkel’in arabuluculuk yaparak Ankara-Atina hattında temmuzdaki gerginliği azaltmayı başardığını hatırlattı.

Tagesspiegel gazetesi, AB'nin de diyalog kanallarını açabileceğini ancak Atina ve Rum yönetimlerinin yanı sıra Fransa’nın Türkiye karşıtı tutumunun bunu zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Haberde, arabuluculuk rolü için NATO’ya işaret edilerek, ittifakın kaybedecek zamanı olmadığı vurgulandı.

NATO'dan umduğu desteği bulamayan Atina ise, ittifakın eşit mesafeli tutumundan rahatsız.