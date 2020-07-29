banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.066
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1144
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

Yükseköğretim Program Atlası Güncellendi

ATLAS, ONLINE OLDUĞU 10 MART 2016 TARİHİNDEN BUGÜNE KADAR 31 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN KULLANILDI

29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:48
Yükseköğretim Program Atlası Güncellendi
banner337
banner351

ATLAS, ONLINE OLDUĞU 10 MART 2016 TARİHİNDEN BUGÜNE KADAR 31 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN KULLANILDI
Ankara, 29 Temmuz 20 : Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'nın güncellendiği bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, atlasın güncellenen haline "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
Atlas, online olduğu 10 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar 31 milyon kişi tarafından kullanıldı.
İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı oldu. 
YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.
Üniversitelerimiz modülünde, Türkiye'deki her bir üniversitenin öğrenci ve öğretim elamanı sayılarının yanında kuruluş yılı, resmi web sitesi, sosyal medya linkleri, iletişim bilgileri, spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvar sayıları ve yüzölçümleri bilgilerine erişilebiliyor.

banner341
KONTENJAN, YERLEŞME VE TERCİH EDİLME BİLGİLERİNİN DETAYLARI MESLEK ATLAS MODÜLÜNDE
YÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak. 
Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.
YÖK Atlas'ı kullanan üniversite adayları tarafından talep edilen Tercih Listesi modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalarla sisteme dahil edilmişti.
YÖK Atlas kullanıcıları, üyelik adımı sonrasında 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih listelerine" ekleyebilecek ve böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecek.
Adaylar, önlisans/lisans seviyesindeki diğer tüm meslekler ile ilgili benzer tablolara "http://yokatlas.yok.gov.tr" adresindeki Meslek Atlası modülünden ulaşabilecek.
(AA/AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz'deki Çalışmalarını Sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz'deki Çalışmalarını Sürdürecek
Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz
Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz
Yök'ten
Yök'ten "küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" Rehberi
Van Kahvaltısına
Van Kahvaltısına "coğrafi İşaret Tescil Belgesi" Verildi
Fetö'nün Darbe Girişiminde Kktc'de Yaşananlara İlişkin Davada Karar
Fetö'nün Darbe Girişiminde Kktc'de Yaşananlara İlişkin Davada Karar
Akar: “Türkiye'yi enerji denklemi dışında tutan projeler başarısızlığa mahkumdur”
Akar: “Türkiye'yi enerji denklemi dışında tutan projeler başarısızlığa mahkumdur”
TC Dışişleri: “BMBG varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmaması kural ve ilkelere aykırı”
TC Dışişleri: “BMBG varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmaması kural ve ilkelere aykırı”
Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı
Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı
Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı
Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı
Kalın:
Kalın: "ön Koşulsuz Bir Şekilde Yunanistan'la Bütün Bu Konuları Konuşmaya Hazırız"

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim