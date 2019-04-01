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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: İmamoğlu 27 Bin 889 Oy Önde

Ankara, 1 Nisan 19 : Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: İmamoğlu 27 Bin 889 Oy Önde

Ankara, 1 Nisan 19 : Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:56
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: İmamoğlu 27 Bin 889 Oy Önde

Ankara, 1 Nisan 19 : Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

Ankara’da açıklama yapan YSK Başkanı, İstanbul’da açılmayan sadece 84 sandık kaldığını, oy girişinin sürdüğünü belirtti.  “Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette." diyen Güven, “Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761 oy aldı” ifadesini kullandı.  Güven’in açıklamasına göre İmamoğlu 27 bin 889 oy önde.

YSK Başkanı Güven, Anadolu Ajansı’nın (AA) veri girişini durdurmasıyla ilgili soruları da yanıtladı.  Güven, “AA bizim müşterimiz değil, AA’ya bilgiler bizden gitmiyor” şeklinde konuştu.

“Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık." Diyen Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz için 3 gün süre bulunduğunu da vurguladı.

(FG)

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