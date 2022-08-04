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Yüksek Askeri Şura Kararları Açıklandı

04 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
Yüksek Askeri Şura Kararları Açıklandı

YAŞ kararları kapsamında aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de bulunduğu 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

Türkiye'de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de bulunduğu 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 38 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekli olacak isimler şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümgeneral Erhan Uzun

-Tuğgeneral Göksel Sevindik

-Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali

-Tuğgeneral Faruk Yıldırım

-Tuğgeneral Oğuz Tozak

-Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin

-Tuğgeneral Selçuk Yavuz

-Tuğgeneral Taner Uysal

-Tuğgeneral Engin Candaş

-Tuğgeneral Sebahattin Türker

-Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan

-Tuğgeneral Yücel Özel

-Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör

-Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

-Tuğgeneral Oktay Ağbuga

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Oramiral Adnan Özbal

-Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar

-Tuğamiral Aykut Manioğlu

-Tuğamiral Hasan Çankaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

-Orgeneral Hasan Küçükakyüz

-Korgeneral Mehmet Özlü

-Tuğgeneral Yusuf Erge

-Tuğgeneral Oğuz Okuyucu

-Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral İdris Acartürk

-Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan

-Tuğgeneral Adem Çakır

-Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya

-Tuğgeneral Mustafa Köse

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümamiral Ayhan Gedik

-Tümamiral Hasan Özyurt

-Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar

-Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral Kutlay Demir

-Tümgeneral Ali Serin

-Tuğgeneral Gürel Özusta

-Tuğgeneral Gökhan Ergün

-Tuğgeneral Aziz Adalı

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Son Güncelleme: 04.08.2022 23:34
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