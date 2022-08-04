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Yüksek Askeri Şura'da 40 General Ve Amiralin Görev Süreleri Bir Yıl Uzatıldı

04 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
Yüksek Askeri Şura'da 40 General Ve Amiralin Görev Süreleri Bir Yıl Uzatıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 40 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Yavuz Türkgenci

2- Kemal Yeni

3- Sinan Yayla

Tümgeneral:

1- Mustafa Oğuz

Tuğgeneraller:

1- Burhan Aktaş

2- Hurşit Ağırcan

3- Ahmet Kasa

4- Mücahit Zorlutuna

5- Mehmet Özeren

6- Özkan Ulutaş

7- Alper Eser

8- Ahmet İbiş

9- Osman Alp

10- Mehmet Yasin Kalın

11- Şefik Atak

12- Faruk Metin

13- Nihat Ergün

14- Mustafa Köksal

15- Remzi Albasan

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Yavuz Kılıç

4- Fikret Esin

5- Recep Erdinç Yetkin

6- Serhat Sözbir

7- Alper Yeniel

8- Mustafa Turhan Ecevit

9- Ercan Kireçtepe

10- Semih Ozangüç

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- İsmail Güneykaya

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Fidan Yüksel

3- Necati Gündüz

4- Bülent Çetin

5- Gürhan Ergürhan

6- Sadık Uygur

7- Tansel Çokuysal

8- Ali Öztürk

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Son Güncelleme: 04.08.2022 23:30
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