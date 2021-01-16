Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376
Flaş Haber
7'si yerel 17 yeni vaka
Kapat

YTB'nın 2021 burslarına başvurular başladı

YTB Başkanı Abdullah Eren yazılı açıklama yaptı..

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
YTB'nın 2021 burslarına başvurular başladı
banner337
banner351

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları başladı.  Burslara KKTC vatandaşı öğrenciler de başvurabiliyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruları 10 Ocak'ta başlayan burs programına bu yıl da yoğun bir ilgi beklediklerini belirtti.

"Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de YTB'nin koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan Türkiye'nin resmi uluslararası öğrenci burs programına talebin her yıl arttığına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

banner341
"2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019'da dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700, 2020'de de pandemi şartlarına rağmen 172 ülkeden 156 bin müracaatla rekor başvurular aldı. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizler de her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkanlarımızı arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

Eren, 20 Şubat'a kadar dünyanın dört bir yanından başvuruları almaya devam edeceklerini bildirdi.

Aday öğrencilerin, YTB ve Türkiye Bursları sosyal medya hesapları ile www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden detaylara ve başvuru sayfasına ulaşabileceğini belirten Eren, müracaatların, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olduğunu anlattı.

Eren, Türkiye Burslarının dünyanın en kapsamlı burs programı olması sebebiyle diğer ülke burslarından ayrıldığına işaret ederek, "Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt-barınma, mesleki ve akademik programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti gibi imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 16.01.2021 18:59
Anahtar Kelimeler:
Ytb 2021 Burs Başvuruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çikti, 169 kişi hayatini kaybetti
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çikti, 169 kişi hayatini kaybetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 yeni vaka, 173 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 yeni vaka, 173 can kaybı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi
Türkiye’de ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
Türkiye’de ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi
Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı
Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim