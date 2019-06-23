banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
AIDS hastası mahkum hayatını kaybetti
AIDS HASTASI MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Suçla operasyonel mücadele denetimleri
KKTC’DE İZİNSİZ KALAN İKİ KİŞİ...
Yenikent'te ev yangını
YENİKENT'TE EV YANGINI
Gazimağusa’da 3 tutuklu
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
banner307

YSK'ya hatalı mühür başvurusu

YSK'ya hatalı mühür başvurusu

23 Haziran 2019 Pazar 12:19
YSK'ya hatalı mühür başvurusu

AK PARTİ VE CHP, YENİLENEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE, BAZI ZARFLARA YANLIŞ MÜHÜR BASILDIĞI, BAZILARININ MÜHÜRSÜZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU OYLARIN GEÇERLİ SAYILMASI İÇİN YSK'YE BAŞVURDU

YSK, ZARFLARDAKİ HATALI MÜHÜR BAŞVURUSUNU GÖRÜŞMEK ÜZERE SAAT 14.00'TE TOPLANDI

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu.

banner317
YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurularını görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

Son Güncelleme: 23.06.2019 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan hatalı mühür kararı
YSK'dan hatalı mühür kararı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi
Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi
Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi
Yenilenen İstanbul Seçimi
Yenilenen İstanbul Seçimi
Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 57 terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim